Synoptyk IMGW: Rano pogodnie. Jaka temperatura?

Jak przekazała synoptyk IMGW Anna Woźniak, w piątek rano na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna aura. Temperatura w centrum może o tej porze dnia wynieść nawet 25 st.

W ciągu dnia będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W wielu miejscach może wzrastać do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu i burze.



Najsilniejsze burze będą na Pomorzu i południu kraju. Miejscami będą z nimi związane opady deszczu do 20 mm, w Karpatach zachodnich mogą wynieść nawet 35 mm.



Nad morzem 21 st.,, na północnym zachodzie 24-25 st., na południowym zachodzie 33 st., wskazała Woźniak. W nocy strefa opadów i burz powinna się przesunąć do wschodniej części kraju, burze nie będą gwałtowne, choć mogą im towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 65-70 km/h.



Zaznaczyła, że „w drugiej połowie nocy lokalnie mogą się pojawiać mgły ograniczające widzialność do 300 metrów”. Od 13 st. na północy do 19 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny, na południu i nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.