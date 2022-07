Wyłudzał pieniądze od klientów OLX. W jego mieszkaniu znaleziono kilka tysięcy kart SIM

Kilka tysięcy kart SIM, specjalne urządzenia do masowego rozsyłania SMS-ów i kilka laptopów, znaleźli stołeczni policjanci u 40-letniego oszustwa działającego na platformie OLX. Mężczyzna udając kupca wyłudzał od sprzedawców dane z ich kart kredytowych lub dostęp do kont bankowych. Na razie nie wiadomo, ile osób padło jego ofiarą.

Oszusta działającego na OLX rozpracowali funkcjonariusze mokotowskiej komendy rejonowej i cyberwydziału Komendy Stołecznej Policji. Przestępca podszywający się pod kupującego wysyłał do sprzedawców spreparowane SMS-y z linkiem, za pomocą którego wyłudzał wrażliwe dane.



Po otrzymaniu zgłoszenia od jednej z ofiar policjantom ustalili, że oszust wykorzystuje tzw. SIM-Box lub SIM-Serwer służące do masowego wysyłania wiadomości tekstowych. Dzięki działaniom operacyjnym i wysiłkowi cyberwydziału udało się namierzyć miejsce, z którego może być prowadzona przestępcza operacja.

#wieszwiecej Polub nas

Warsztat oszusta

Okazało się, że trop prowadzi do Wrocławia. Kiedy funkcjonariusze wkroczyli do wytypowanego lokalu, zastali 40-letniego mężczyznę przy sprzęcie, wykorzystywanym przez niego do oszustw.– Urządzenia były uruchomione i podłączone do laptopów, na których pracowało specjalne oprogramowanie, w tym umożliwiające zdalne sterowanie systemem operacyjnym poprzez internet – poinformował zespół prasowy KSP.

W slotach SIM-Box-ów znajdowały się 224 aktywne karty SIM, różnych operatorów. Jedna z nich została wykorzystana do wyłudzenia pieniędzy od ofiary, od której zaczęło się policyjne polowanie na oszusta.



Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono ponadto kilka telefonów komórkowych, dyski twarde, liczne karty bankomatowe oraz kilka tysięcy nowych i używanych kart SIM. Możliwe, że przestępca „umilał” sobie pracę marihuaną, ponieważ w lokalu znaleziono także pewną ilość suszu.



W Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa internetowego oraz posiadania substancji zabronionych. Został aresztowany na trzy miesiące.





Sprzedawcy zmienili się w kupujących

Cyberprzestępczość farmaceutyczna Włoscy karabinierzy zablokowali w tym roku 61 stron internetowych w ramach prowadzonej dotychczas walki z cyberprzestępczością związaną z handlem... zobacz więcej

Oszustwa na popularnym portalu OLX nasilają się od kilkunastu miesięcy. Początkowo przestępcy podszywali się głównie pod sprzedawców. Okradali kupców, nie wysyłając zamówionego towaru lub wyłudzając dane takie jak np. loginy i hasła do bankowości elektronicznej, numery karty płatniczej, informacje z dowodów osobistych.Ponad rok temu, kiedy użytkownicy OLX zaczęli uważać na podejrzanych sprzedawców, oszuści zmienili się w „kupujących” . Do wyłudzeń danych wrażliwych zaczęli też częściej używać SMS-ów.

Stołeczni policjanci zaprezentowali sposób działania przestępców:



„Do sprzedawcy z OLX zgłasza się kupiec. Odzywa się za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub SMS-a. Twierdzi, że kupił przedmiot i za niego zapłacił, a pieniądze można odebrać po wejściu w przesłane link. Kliknięcie w niego przenosi ofiarę na stronę łudząco podobną do OLX. Na stronie jest formularz z prośbą o podanie danych karty i stanu konta. Po wypełnieniu formularza przychodzi do SMS z banku z kodem do autoryzacji. Po wpisaniu kodu oszust może m.in. wypłacić gotówkę z konta ofiary” – informuje stołeczna policja.



Policjanci apelują do użytkowników OLX o stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa: „Czytaj SMS-y od banków. Zwróć uwagę na to, co autoryzujesz. Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich, gdy korzystasz z portali aukcyjnych. Miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów. Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem, np. przez WhatsApp czy Messenger. Zobacz instrukcje płatności z OLX. Zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce. Zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często są napisane niegramatycznie”.