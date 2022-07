IMGW ostrzega przed groźnymi burzami z gradem

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami będą obowiązywać do soboty wieczorem we wschodniej części województwa wielkopolskiego, południowej części kujawsko-pomorskiego i północnej dolnośląskiego oraz w całym województwie opolskim. Dla zachodniej Polski - od Pomorza po Dolny Śląsk – wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem.

IMGW utrzymał ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia, choć prognozowane temperatury nie są już takie wysokie. „Nadal prognozuje się upały. W piątek i sobotę od 30 do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 stopni” – brzmi treść ostrzeżenia, które wydano dla powiatów we wschodniej części województwa wielkopolskiego, południowej części pomorskiego i północnej dolnośląskiego oraz w całym województwie opolskim.



Dla centralnej i północno-wschodniej Polski wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.



„Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 stopni” – czytamy w ostrzeżeniu dla najbardziej na wschód wysuniętych powiatów.



Żadnych ostrzeżeń nie wydano jedynie dla północnych krańców województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W całej zachodniej Polsce, czyli w województwach„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad” – przekazał IMGW.