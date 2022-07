Komendant Główny Policji: Odtwarzamy posterunki, powstało już 160 nowych

Naszym celem jest to, by policjanci byli blisko ludzi – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Dodał, że dlatego powstało w ostatnim czasie 160 nowych posterunków, przede wszystkim w małych miejscowościach.

– To nowoczesne, spełniające wszelkie standardy obiekty. Kierujemy tam dodatkowe etaty – powiedział w „Gościu Wiadomości” gen. insp. Jarosław Szymczyk. Podkreślił, że powstało już 160 nowych komórek organizacyjnych.



– To jest fundament funkcjonowania każdej formacji policyjnej w państwie demokratycznym – że my jesteśmy dla ludzi, dla mieszkańców i musimy być blisko nich. Musimy się wsłuchiwać w ich głosy, bo nawet, jeśli będziemy dysponować najnowszym sprzętem, świetnym wyposażeniem i najlepszymi ludźmi, a takimi dysponujemy, to i tak nasza efektywność będzie na stosunkowo niskim poziomie, jeśli nie będziemy współpracować z tymi, dla których pełnimy tę służbę – tłumaczył dowódca formacji.





20 tys. interwencji dziennie

Zdaniem gen. insp. Jarosława Szymczyka w małych miejscowościach jest bardzo duża potrzeba takiego kontaktu z policją, upewnienia się, że ktoś dba o bezpieczeństwo.– Policjanci podejmująMy nie możemy limitować tego typu kontaktu, ograniczać się tylko do mieszkańców dużych miast – podkreślił komendant.Dodał, że nie chodzi o to, by takie posterunki były czynne 24 godziny na dobę, a o to, by obywatele w konkretnych godzinach mogli bez problemu skontaktować się z policją.Pytany o interwencję policyjną w Inowrocławiu, która była w czwartek przedmiotem obrad sejmowej komisji, podkreślił, że nie byłoby użycia środków przymusu bezpośredniego, gdyby „ci dwaj chuligani” wykonywali polecenia funkcjonariuszy.– Funkcjonariusz dwudziestokrotnie zwrócił się do nich, by się odsunęli od miejsca, gdzie prowadzone były czynności. Nie pomogło użycie siły fizycznej, policjant sięgnął po gaz – tłumaczył gen. insp. Szymczyk. W jego ocenie było to