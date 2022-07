Zamordował pięciu członków rodziny, w tym dzieci. Był uzbrojony w karabin i japoński miecz

Francuska Grupa Interwencyjna Żandarmerii Narodowej (GIGN) zastrzeliła w środę w mieście Douvres na północny wschód od Lyonu mężczyznę, który wcześniej zamordował pięciu członków rodziny, w tym trójkę dzieci.

22-latek schował się we wtorek wieczorem w domu, w którym zamordował rodzinę patchworkową, w tym ojca, macochę, trójkę dzieci – 17- i 15-latkę oraz 5-latka. Do popełnienia zbrodni użył białej broni. 22-latek był synem – z pierwszego małżeństwa – ojca tej rodziny, która przebywała w Douvres od lipca 2021 roku. Jednak sam sprawca nie mieszkał z nimi.



Jeszcze tego samego wieczoru mężczyzna powiadomił żandarmów o zabójstwie.



Jak podaje portal France Bleu, funkcjonariusze próbowali rozmawiać ze sprawcą na miejscu do momentu przyjazdu w środę rano oddziału antyterrorystycznego GIGN. Negocjacje trwały aż do południa. Według portalu franceinfo, sprawca był uzbrojony w karabin i miecz japoński, miał też kamizelkę kuloodporną. Został zastrzelony w środku dnia.





Le jeune homme qui a tué à l’arme blanche cinq membres d’une famille recomposée à Douvres (Ain) a fait preuve d’une très grande violence, notamment sur le petit garçon. Selon nos informations, plusieurs témoignages font état d’un épisode violent en 2021https://t.co/b7GJI9hZPH — Le Parisien (@le_Parisien) July 21, 2022

źródło: francebleu.fr, Le Parisien

Trwa dochodzenie w tej sprawie. Żandarmi poinformowali w środę wieczorem, że sprawca był poddawany leczeniu z powodu zaburzeń psychicznych.