Antyterrorysta wydostał dziecko z nagrzanego auta

Policyjny antyterrorysta po służbie, wspólnie z innymi osobami, wydostał 4-latkę pozostawioną przez matkę w nagrzanym samochodzie na parkingu przed sklepem w krakowskiej Nowej Hucie. Dziewczynkę zbadał personel medyczny – nic jej się nie stało.

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek około godziny 18. – Pomimo, że sytuacja wydarzyła się po południu, pogoda tego dnia była upalna, a samochód stał w pełnym słońcu – relacjonował policjant.



Niepokój przechodniów i obsługi sklepu wzbudził widok śpiącej dziewczynki w nagrzanym i szczelnie zamkniętym pojeździe. Dziecko, pomimo pukania w szybę i prób nawiązania kontaktu, nie reagowało. W związku z tym zdarzeniem w placówce handlowej zaczęto nadawać komunikaty z prośbą o zgłoszenie się kierowcy toyoty, a pracownicy sklepu osobiście podchodzili do klientów, szukając bliskich 4-latki.





Wybita szyba

„Szybkie” zakupy

źródło: policja. PAP

Gdy niebezpieczna sytuacja przedłużała się, ze sklepu wybiegł funkcjonariusz krakowskiego oddziału kontrterrorystycznego policji, który po służbie robił tam zakupy.– Ponieważ poszukiwania bliskich dziecka nie przynosiły rezultatu, afunkcjonariusz rozbił szybę w drzwiach pojazdu użyczonym przez innego świadka narzędziem. Następnie personel sklepu wydostał małą pasażerkę – opisał Gleń.W tym czasie na miejscu zjawili się policjanci i karetka pogotowia. Personel medyczny zbadał małą pacjentkę – na szczęście okazało się, że dziewczynka nie ucierpiała, pomimo że przebywała w bardzo mocno nagrzanym iW trakcie interwencji na parkingu pojawiła się także– Być może bariera językowa spowodowała, że kobieta nie zareagowała na pierwsze nawoływania w sklepie – ocenił rzecznik policji.27-latka wyjaśniła, że wyszła na „szybkie” zakupy do sklepu, zabierając ze sobą roczne dziecko, natomiast śpiącą 4-letnią córeczkę pozostawiła w zamkniętym samochodzie.Według policji kobieta może odpowiedzieć zaSprawą zajmują się krakowscy policjanci.