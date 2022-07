Reklama albo niekorzystne artykuły. Wpolityce.pl: Czy „Newsweek” szantażował prywatną uczelnię?

Portal wpolityce.pl ujawnił, że tygodnik „Newsweek” miał próbować szantażować prywatną uczelnię, zmuszając ją do wykupienia reklam. Gdy Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska odmówiła współpracy, w gazecie wydawanej przez RASP ukazała się seria nieprzychylnych artykułów. Sprawą zajmuje się już Rada Etyki Mediów.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy przyjrzy się działaniom RASP Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP obejmie monitoringiem – pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela w zakresie wolności słowa –... zobacz więcej

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska poskarżyła się w tej sprawie do Rady Etyki Mediów. Pismo opublikował portal wpolityce.pl.



„(…) Wnosimy do Rady o zbadanie, czy skierowanie oferty reklamowej do Uczelni pomiędzy pierwszą a kolejnymi zniesławiającymi publikacjami było działaniem świadomie zsynchronizowanym, a także czy w razie nawiązania współpracy komercyjnej tygodnik zamierzał odstąpić od prac nad kolejnymi artykułami. Wnosimy również o wyrażenie przez Radę stanowiska jednoznacznie potępiającego koordynowanie agresywnych działań redakcyjnych z aktywnością marketingową wydawnictwa kierowaną do podmiotów stanowiących obiekt zainteresowania dziennikarzy zatrudnionych przez to wydawnictwo” – czytamy na w opublikowanym fragmencie listu.



17 czerwca na stronach internetowych „Newsweeka” ukazał się tekst krytykujący uczelnię. Nazywano w nim uczelnię „kuźnią kadr PiS do spółek Skarbu Państwa”.



Jak informuje SGM, kilka dni później do uczelni wpłynął mail z działu reklamy „Newsweeka” z propozycją… wykupienia reklamy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wpolityce.pl

„Wobec braku reakcji ze strony Uczelni na otrzymaną ofertę, w kolejnych dniach na portalu newsweek.pl oraz w tygodniku Newsweek ukazywały się kolejne publikacje i materiały dotyczące Uczelni i zawierające treści naruszające jej dobra osobiste. M.in. w dniu 27 czerwca 2022 r. w tygodniku „Newsweek”, numer 26/2022 (27.06–03.07) ukazał się artykuł autorstwa Renaty Kim i Jakuba Korusa pt. „Collegium Humanum tanio i szybko kształci również armię przyszłych psychologów”. W tym przypadku jego autorzy nie tylko nie poprosili władz Uczelni o spotkanie i rozmowę, ale nawet nie nadesłali pisemnej prośby o komentarz do tez zawartych w tekście. Zważywszy, że materiał zawiera szereg kłamstw i insynuacji, do których nie pozwolono odnieść się władzom Uczelni, należy stwierdzić, że autorzy materiału nie dochowali elementarnych standardów rzetelności i staranności dziennikarskiej. Publikacja o tożsamej treści opublikowana została także na portalu newsweek.pl w dniu 28 czerwca 2022” – czytamy w piśmie do REM.W ciągu zaledwie kilkunastu dni „Newsweek” opublikował pięć tekstów uderzających w uczelnię, w tym cztery po tym, jak szkoła nie wykupiła reklamy.