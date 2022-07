Grecki rząd odrzucił propozycję KE w sprawie gazu

Rząd Grecji nie zgadza się na propozycję Komisji Europejskiej, zakładającą ograniczenie w całej Unii Europejskiej zużycia gazu ziemnego o 15 proc. do wiosny 2023 roku – przekazał w czwartek rzecznik rządu w Atenach Janis Oikonomou.

„70 proc. gazu ziemnego importowanego przez Grecję jest zużywanych do produkcji prądu, jakiekolwiek ograniczenie uderzyłoby w gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa” – ocenił z kolei minister energii Kostas Skrekas, cytowany w czwartek przez portal dziennika „Kathimerini”.



Skrekas dodał, że grecki rząd już wyraził sprzeciw wobec propozycji KE oraz podjął wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić krajowi zapasy gazu ziemnego.





Propozycja KE dot. ograniczenia zużycia gazu

W środę KE przedstawiła plan mający zapobiec kryzysowi energetycznemu w UE podczas najbliższej zimy. Jego głównym punktem jest propozycja ograniczenia zużycia gazu ziemnego między 1 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. o 15 proc. „Rozporządzenie dałoby również Komisji możliwość, po konsultacji z państwami członkowskimi, ogłoszenia unijnego »stanu ostrzegawczego« w sprawie bezpieczeństwa dostaw i nałożenia obowiązkowej redukcji zapotrzebowania na gaz we wszystkich państwach członkowskich. Mechanizm ten może zostać uruchomiony, gdy istnieje znaczne ryzyko poważnego niedoboru gazu lub wyjątkowo duże zapotrzebowanie na gaz. (...) Państwa członkowskie wnioskujące o dostawy »gazu solidarnościowego« będą musiały wykazać działania, jakie podjęły w celu ograniczenia popytu w kraju” – podała w środę KE.

Zobacz także: „Albo szybkie embargo na rosyjską ropę, gaz i węgiel, albo karne cło”

Jak wskazano, „Unia Europejska stoi w obliczu ryzyka dalszych cięć dostaw gazu z Rosji ze względu na używanie (przez Kreml) eksportu gazu jako broni. Prawie połowa państw członkowskich została już dotknięta ograniczeniem dostaw”.

Wcześniej w czwartek o odrzuceniu unijnego planu informowali przedstawiciele rządów Hiszpanii i Portugalii.





„Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa Polski”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W czwartek rzecznik rządu Piotr Müller, komentując propozycje KE dotyczącą gazu, powiedział, że w unijnych traktatach są dwa ważne filary – z jednej strony jest to solidarność europejska, ale z drugiej strony to klauzula bezpieczeństwa narodowego, klauzula bezpieczeństwa państwowego. – Najważniejsze w sytuacji kryzysowej jest zapewnienie bezpieczeństwa naszego państwa i taką kompetencję posiadamy, wynikającą oczywiście z konstytucji, ale również z traktatów unijnych – powiedział Müller na konferencji prasowej w Sejmie.– W związku z tym priorytetem Polski jest zabezpieczenie gazowego bezpieczeństwa Polski, a jeżeli to bezpieczeństwo będzie w pełni zapewnione, to oczywiście możemy rozmawiać o pewnych kontraktach, o pewnych umowach z innymi państwami europejskimi na równych zasadach – powiedział rzecznik rządu.Dodał, że chciałby, aby z taką samą konsekwencją Niemcy czy inne państwa unijne mówiły o solidarności w momencie, gdy państwo europejskie, czyli Ukraina jest atakowana przez Rosję. – Chciałbym, żeby tę samą solidarność Niemcy w praktyce zrealizowali poprzez dostarczenie broni na wschód Ukrainy po to, żeby Europa była bezpieczniejsza – mówił Müller.