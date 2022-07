Centrum Monitoringu Wolności Prasy przyjrzy się działaniom RASP

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP obejmie monitoringiem – pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela w zakresie wolności słowa – sądową sprawę, którą redaktorowi naczelnemu portalu tvp.info Samuelowi Pereirze wytoczyło wydawnictwo Rignier Axel Springer Polska. Koncern domaga się od dziennikarza gigantycznego odszkodowania za wpisy w mediach społecznościowych. „Stosowne pismo zostały przekazane do Sądu Okręgowego w Warszawie” – czytamy w piśmie CMWP SDP.

„Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi zagrożenie naruszenia praw obywatelskich red. Samuela Pereiry. CMWP SDP od początku wspiera dziennikarza w tym sporze z medialnym potentatem i broni jego prawa do swobody wypowiedzi oraz dziennikarskiej niezależności” – informuje Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.





Za co RASP pozwał Pereirę?

Co zeznał w sądzie dyrektor finansowy RASP?

Samuel Pereira został pozwany przez RASP w październiku 2018 roku za 26 swoich wpisów na portalach społecznościowych, jakie opublikował w okresie od stycznia do lipca 2018 roku na Twiiterze oraz za jeden wpis z października 2017 roku na Facebooku, a w których rzekomo miał rozpowszechniać nieprawdziwe informacje i sugestie dotyczące niemiecko-szwajcarskiego wydawnictwasię usunięcia wpisów Pereiry, przeprosin w różnych mediach oraz odszkodowania w postaci wpłaty na cel społeczny w wysokości

18 maja przed Sądem Okręgowym w Warszawie zeznania składał dyrektor finansowy RASP Krzysztof Stopa.



Stwierdził on, że wydawnictwo skierowało do dziennikarza pismo, w którym domagało się zaprzestania naruszeń. Pytany o skutki spornych wpisów, Stopa oświadczył, że dotknęły one zarówno dziennikarzy, jak i pracowników, wywołując złość oraz falę negatywnych komentarzy.





Co odpowiedział Pereira?

Samuel Pereira stwierdził, że odmawia mu się konstytucyjnego prawa do wyrażania własnych poglądów, w tym krytyki, co z kolei gwarantuje prawo prasowe. Redaktor naczelny portalu tvp.info przekonywał, że jego celem nie był atak na wydawnictwo RASP jako takie, a wpisy odnosiły się do konkretnych wydarzeń, publikacji i dyskusji w mediach społecznościowych.Zwrócił też uwagę, że należy oddzielić wpisy w mediach społecznościowych od publikacji w gazetach czy portalach, gdzie przygotowując artykuł bada się zagadnienie z kilku stron i weryfikuje zdarzenia. Dyskusja w komunikatorach jest nieporównywalna – dowodził dziennikarz – bowiem toczy się bezpośrednio między użytkownikami.Rozprawa zakończyła się wnioskiem wydawnictwa RASP o wyznaczenie terminu na przedstawienie jego ostatecznego stanowiska na piśmie, do którego z kolei odniesie się Samuel Pereira.