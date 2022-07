Brytyjskie służby: Po wybuchu wojny przestępcy seksualni ruszyli do Polski

Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę, dziesięciu znanych policji przestępców seksualnych pojechało do Polski pod pretekstem udzielania pomocy humanitarnej, ale wszyscy zostali już odesłani do Wielkiej Brytanii – ujawniła w czwartek brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA).

Jak powiedział rzecznik NCA, osoby te, które miały na koncie wyroki za przestępstwa na tle seksualnym, udały się do Polski w ciągu pierwszych sześciu tygodni po wybuchu wojny. Wyjaśnił, że mieli oni poinformować policję w Wielkiej Brytanii o zamiarze podróży, a po przyjeździe do Polski zgłosić władzom wszystkie przeszłe wyroki.



– Normalnie mają to deklarować w ramach wjazdu. Stwierdzamy jednak, że tego nie zrobili. O ile rozumiem, wszystkich 10 zostało po rozmowie z polskimi władzami imigracyjnymi i polskimi organami ścigania poproszonych o opuszczenie kraju. Tak więc nie ma ich już w Polsce – mówił rzecznik dziennikarzom.



Dodał, że około 5 tys. dzieci pozbawionych opieki zostało przesiedlonych z Ukrainy i „upewnienie się, że są bezpieczne jest absolutnie najważniejsze”.