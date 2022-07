Ostatni turniej quidditcha. Gra z „Harry’ego Pottera” zmienia nazwę

Quidditch, gra opisana w książkach o Harrym Potterze, zmienia nazwę na quadball. Jako powód wskazano chęć zdystansowania się od poglądów autorki J.K. Rowling na kwestie transpłciowe – przekazała w środę agencja Reutera. W najbliższy weekend odbędzie się ostatni turniej pod starą nazwą tego sportu.

W środowym oświadczeniu na swojej stronie internetowej Międzynarodowe Stowarzyszenie Quidditcha (IQA) poinformowało, że dołącza do US Quidditch i Major League Quidditch – teraz przemianowanych na US Quadball (USQ) i Major League Quadball – przyjmując nową nazwę po tym, jak wszystkie trzy organizacje wcześniej ogłosiły swoją decyzję o dokonaniu zmiany.



Podawano wówczas dwa powody. Jednym z nich były opinie Rowling na temat spraw transpłciowych, które wywołały kontrowersje. Drugim powodem było przedsiębiorstwo mediowe Warner Bros., które stało za filmami o Harrym Potterze i które posiada znak towarowy „quidditch”, ograniczając ekspansję tego sportu.





Rzecznik US Quidditch i Major League Quidditch Jack McGovern wyjaśniał: „Chcielibyśmy jasno powiedzieć, że chodzi o te dwa powody. Nie będziemy oceniać, który z nich jest ważniejszy”.

Jak przypomina agencja Reutera, w 2020 r. Rowling wyraziła swoje obawy dotyczące dostępu kobiet transseksualnych do przestrzeni dla kobiet. Sprowokowała w ten sposób pochwały ze strony niektórych działaczy na rzecz praw kobiet, a także oskarżenia ze strony aktywistek trans o transfobię, które pisarka odrzuciła.



Przewodniczący Rady Powierniczej Międzynarodowej Stowarzyszenia Quidditch (IQA) Chris Lau, odnosząc się do zmiany nazwy, powiedział: „Jesteśmy pewni tego kroku i czekamy na wszystkie nowe możliwości, jakie przyniesie quadball. To ważny moment w historii naszego sportu”.

Ostatni międzynarodowy turniej quidditcha, IQA European Games 2022, odbędzie się w dniach 23-24 lipca w irlandzkim mieście Limerick. Weźmie z nim udział 20 drużyn z Europy, Australii i Hongkongu.