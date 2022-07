IMGW wskazuje, gdzie jest najcieplej i zapowiada tropikalne noce

W czwartek o godzinie 17 najcieplej było w Kórniku w województwie wielkopolskim – poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

„Na godzinę 17, Kórnik w Wielkopolsce pozostaje dziś najcieplejszym miejscem w kraju. Termometry pokazują tam już prawie 38 stopni Celsjusza. 37,1 st. C jest w Dobrogoszczy, a 37 st. C notujemy w Legnicy” – napisał w czwartek na Twitterze IMGW. „Nad morzem najcieplej w Darłowie – prawie 36 st. C” – dodał.



W czwartek na terenie Wielkopolski temperatura może w cieniu dojść do 39 stopni Celsjusza – powiedziała w czwartek rano Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB. Najchłodniejszym miejscem w Polsce będzie Suwalszczyzna z 28 stopniami.



W nocy z czwartku na piątek w zachodniej i centralnej części Polski będziemy mieli do czynienia z tak zwanymi tropikalnymi nocami – dodała Anna Woźniak.