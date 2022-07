Złodziej sprzedał bezcenne skrzypce za 200 euro. Znalazły się po latach

Ponad trzy lata po kradzieży skrzypce, których wartość szacowana jest na 275 tys. euro, zostały znalezione podczas policyjnego nalotu w Berlinie. Leżały w mieszkaniu 77-letniej emerytki – informuje dziennik „Bild”. Złodziej sprzedał skrzypce za dwieście euro.

Funkcjonariusze zabezpieczyli cenny instrument w środę. Pochodzi z 1769 roku, został stworzony przez lutnika Nicolo Gagliano z Neapolu – pisze gazeta.



Skrzypce skradziono 11 marca 2019 roku z Akademii Muzycznej im. Hannsa Eislera w Berlinie-Mitte. Wielokrotnie karany złodziej Berthold S. po prostu wszedł do szkoły i zabrał instrument. Nagrały go kamery monitoringu, zidentyfikowała go również pracownica szkoły muzycznej, która później przypadkowo zauważyła go w kolejce podmiejskiej z łupem pod pachą.



„Najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki ma skarb” – pisze gazeta. Podczas procesu S. oświadczył, że sprzedał instrument za 200 euro na Nettelbeckplatz „facetowi, który grał na automatach”. Złodziej został skazany na dwa lata i sześć miesięcy, ale skrzypce zniknęły.

źródło: pap

W środę nastąpił punkt zwrotny w tej spektakularnej sprawie. Około godziny 6 rano 80 policjantów wykonało pięć nakazów przeszukania u pięciu podejrzanych na terenie całego miasta.