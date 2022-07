Trzaskowski chciał zablokować Marsz Powstania Warszawskiego. Zapadł wyrok sądu

Rafał Trzaskowski po raz kolejny próbował zablokować Marsz Powstania Warszawskiego, który cyklicznie jest organizowany 1 sierpnia przez stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości. W czwartek Sąd Okręgowy odrzucił wniosek prezydenta stolicy. „Wygraliśmy sprawę” – napisał na Twitterze prezes organizacji Robert Bąkiewicz.

Marsz Powstania Warszawa co roku rozpoczyna się 1 sierpnia o godz. 17 od odpalenia rac na rondzie Dmowskiego. Później uczestnicy ruszają ulicami Starego Miasta, dochodząc do placu Krasińskich.



Tak miało też być w tym roku, ale weto próbował postawić Rafał Trzaskowski.



Organizatorzy uzyskali zgodę od wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła na przeprowadzenie cyklicznego zgromadzenia w latach 2022–2024. Prezydent stolicy postanowił zaskarżyć decyzję wojewody do Sądu Okręgowego, który w czwartek wydał w tej sprawie wyrok.

Dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie wygraliśmy sprawę z @trzaskowski_!

Prezydent Warszawy znów bawi się w chuliganerię polityczną i próbuje zablokować #MarszPowstaniaWarszawskiego, który organizujemy od lat. Wniósł odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego, które sąd odrzucił. pic.twitter.com/fUaw9v30YF — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) July 21, 2022

