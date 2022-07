Minister kultury mianował nowego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej

Dr hab. Grzegorz Berendt został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Na to stanowisko powołał go w czwartek minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Wcześniej Berendt pełnił obowiązki dyrektora muzeum po ustąpieniu z tej funkcji dra Karola Nawrockiego.

W czwartek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie wicepremier Gliński powołał na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dra hab. Grzegorza Berendta.





Grzegorz Berendt jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, badaczem dziejów Polski XX wieku, w szczególności zagadnień związanych z zagładą Żydów w czasie okupacji niemieckiej, powojennych losów społeczności żydowskiej oraz historii Gdańska, Lęborka, Pucka, Pruszcza Gdańskiego i kaszubskich gmin wiejskich.Berendt w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przez ponad cztery lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Po rezygnacji ze stanowiska dra Karola Nawrockiego w lipcu ub.r. przejął obowiązki dyrektora tej placówki.

