Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe

Europejski Bank Centralny podniósł główne stopy procentowe o 50 punktów bazowych. To pierwsza podwyżka od 2011 roku.

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego powoduje, że stopa depozytowa w Banku Centralnym po raz pierwszy od ośmiu lat nie jest ujemna i wynosi teraz zero procent.



Oprocentowanie głównych operacji refinansujących wzrosło do 0,5 procent, a kredytu lombardowego do 0,75 procent.



Europejski Bank Centralny nie wykluczył dalszych podwyżek stóp.

