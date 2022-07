Czy w Polsce zabraknie cukru? Krajowa Grupa Spożywcza odpowiada

Prezes Krajowej Grupy Spożywczej Jan Wernicki zapewnił, że w Polsce cukru nie zabraknie. Na konferencji prasowej, zorganizowanej w związku z doniesieniami o limitach zakupowych na ten produkt wprowadzanych przez kolejne sklepy podkreślił, że nie należy wpadać w panikę.

– Wszystkie kontrakty są realizowane, także do sieci handlowych, które informują teraz o niedoborach cukru. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy, to one wynikają tylko i wyłącznie z problemów logistycznych sieci handlowych. KGS nie ma na to wpływu – powiedział podczas konferencji prasowej Jan Wernicki, prezes Krajowej Grupy Spożywczej.



Tomasz Rega z zarządu spółki podkreślił, że podobna sytuacja miała miejsce na początku pandemii.



– Wtedy również niektóre media snuły historie o tym, że zabraknie cukru (...) Cukru wtedy nie zabrakło. Stanęliśmy wtedy na wysokości zadania i dzisiaj też stajemy na wysokości zadania – powiedział. Jak podkreślił, „Polska Grupa Spożywcza ma cukier” i tak jak cukier był osiągalny w czasie pandemii, tak samo będzie teraz.