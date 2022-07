Lewicowa kongresmenka udawała aresztowanie? Teraz się tłumaczy

Radykalne środowiska proaborcyjne nadal nie mogą pogodzić się z wyrokiem Sądu Najwyższego USA, który uchylił federalne prawo do aborcji. Lewicowi politycy i ich wyborcy organizują liczne protesty. Kongresmenka Demokratów Alexandria Ocasio-Cortez była w tłumie osób blokujących ulicę, a jej współpracownicy rozpowszechniali zdjęcia i filmy sugerujące, że została skuta i aresztowana. Internauci szybko wychwycili, że w całej historii coś się nie zgadza.

Sąd Najwyższy USA orzekł, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, a sprawa regulacji aborcji leży w gestii władz stanowych.



Sąd odwrócił tym samym dotychczasowy stan prawny obowiązujący od 1973 roku i precedensową decyzję w sprawie Roe przeciwko Wade.



Kolejne stany korzystają teraz z możliwości, by ograniczać prawo do aborcji na życzenie. Budzi to sprzeciw środowisk domagających się pełnego dostępu do przerywania ciąży.



Podczas demonstracji przed Kapitolem na ulicy siadali m.in. politycy Demokratów. Policja ostrzegała, że blokujący ruch będą usuwani z drogi i tak się stało.



Lewicowi aktywiści i politycy zaczęli rozpowszechniać materiały sugerujące, że funkcjonariusze aresztowali kongresmenkę Ocasio-Cortez i założyli jej kajdanki.

AOC PRETENDS to be *handcuffed* in fake arrest protesting Supreme Court -- then raises her fist, breaking her fake handcuffs



CLOWN WORLD LOL pic.twitter.com/nlvrDHV2Tj — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 19, 2022

The Capitol Police must have put invisible handcuffs on @AOC!



��pic.twitter.com/MurQjbAeGF — Camryn Kinsey (@camrynbaylee) July 19, 2022

You guys... @AOC is such a victim that she has to pretend that the big, mean policeman put her in handcuffs...



She probably also thinks he wants to date her. pic.twitter.com/BvBF23BzUp — Tim Young (@TimRunsHisMouth) July 19, 2022

.@AOC is such an expert at getting attention and narrative building that she PRETENDED to be handcuffed just so she could have this image on social media.



There are no handcuffs on her lmfaoooo pic.twitter.com/DJBsH2Z5lv — Jason Howerton (@jason_howerton) July 19, 2022

Politics has become performative art. So of course @aoc fakes being in handcuffs. Performance, not policy, is the name of the game up here. ����‍♀️ pic.twitter.com/rs3kZPs4Vq — Nancy Mace (@NancyMace) July 20, 2022

No faking here. Putting your hands behind your back is a best practice while detained, handcuffed or not, to avoid escalating charges like resisting arrest.



But given how you lied about a fellow rape survivor for “points,” as you put it to me, I don’t expect much else from you. pic.twitter.com/lUc1TPS21D — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 20, 2022

źródło: Portal tvp.info

Internauci szybko zaalarmowali, że coś w tej historii się nie zgadza. Zauważyli, żeZobacz także: Jaki w PE: Potępialiście Polskę za brak niezawisłości. Teraz za niezawisłość potępiacie sędziów USA „AOC jest taką ofiarą, że musi udawać, że wielki, wredny policjant zakuł ją w kajdanki” - napisał felietonista Tim Young. „AOC jest takim ekspertem w przyciąganiu uwagi i budowaniu narracji, żetylko po to, by mieć takie zdjęcia w mediach społecznościowych” – dodawali internauci.Alexandria Ocasio-Cortez stwierdziła w odpowiedzi, że „żadnego udawania nie było”.ze skuciem kajdankami lub bez, aby uniknąć eskalacji zarzutów, takich jak stawianie oporu podczas aresztowania” – napisała.