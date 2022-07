Startuje „Ciepłe Mieszkanie”. Gigantyczny budżet, ile można dostać?

Uruchomiono program „Ciepłe Mieszkanie” z budżetem 1,4 mld zł. – Już wkrótce właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych będą mogli wnioskować w swojej gminie o dotację do wymiany nieefektywnego indywidualnego ogrzewania na bardziej ekologiczne – poinformował wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski przekazał, że w czwartek, 21 lipca ruszy kolejny ogólnopolski program antysmogowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany ze środków NFOŚiGW.



Będzie on finalnie skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet programu to 1,4 mld zł.



Właściciele mieszkań nie będą składać wniosków bezpośrednio do wojewódzkich funduszy środowiska, które są operatorami programu. W pierwszej kolejności to gminy będą wnioskować o środki do wfoś, a następnie uruchamiać programy wsparcia dla mieszkańców i to wówczas właściciele mieszkań będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie do swojego urzędu gminy.



– Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. Do 2026 roku na ten cel przeznaczymy 1,4 mld zł – wyjaśnił wiceszef NFOŚiGW.



Mirowski wskazał, że podstawą do stworzenia i ogłoszenia naboru w ramach nowego ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wcześniejsza realizacja trzech pilotaży, które były prowadzone w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w gminie Pszczyna.



– Zainteresowanie pilotażami szczególnie w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim było tak duże, że w tych województwach zwiększaliśmy budżety programów odpowiednio z 10 do 12 i z 20 do 24 mln zł – podkreślił.

Jak działa „Ciepłe Mieszkanie”? Oto trzy części

– W województwie dolnośląskim musieliśmy również wcześniej zakończyć nabór wniosków o dotację z powodu wyczerpania i tak już zwiększonej alokacji środków. Pierwotnie miał on się zakończyć w sierpniu – zaznaczył Mirowski.

Wiceprezes NFOŚiGW wyjaśnił, że „Ciepłe Mieszkanie” - podobnie jak „Czyste Powietrze” - będzie miało trzy części.



Pierwsza część skierowana będzie do osób mających dochody do 120 tys. zł rocznie. Takim właścicielom mieszkań przysługiwać będzie podstawowy poziom dotacji w wysokości do 15 tys. zł na lokal (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji).



Z drugiej części programu skorzystać będą mogli właściciele mieszkań, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym - 2342 zł. Bezzwrotna dotacja dla tej grupy wyniesie do 25 tys. zł (do 60 proc. kosztów kwalifikowanych).



Trzecia grupa beneficjentów to właściciele mieszkań, gdzie dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku dotacja będzie najwyższa - do 37,5 tys. zł na lokal (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych).

