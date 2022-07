Pijany przyjechał do lekarza. Tuż obok przechodziła pielgrzymka policjantów

Emeryci z Lublina ujęli na parkingu przy ul. Królewskiej 39–latka, który pijany przyjechał do lekarza. Akurat w tym czasie z pobliskiego Placu Katedralnego ruszała rowerowa pielgrzymka policjantów na Jasną Górę. Okazało się, że mężczyzna miał w organizmie trzy promile alkoholu.

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie kom. Kamil Gołębiowski, do zdarzenia doszło w środę.



– Para emerytów zauważyła mężczyznę, który próbował wsiąść za kierownicę i odjechać. Kierowca już na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie mocno pijanego, dlatego seniorzy zagrodzili mu drogę i nie pozwolili ruszyć na ulicę. Jednocześnie powiadomili o sprawie policjantów – przekazał komisarz.



Jak dodał, akurat w tym czasie z pobliskiego Placu Katedralnego ruszała rowerowa pielgrzymka policjantów na Jasną Górę. – Na miejscu interweniowali patrolowcy z 7. komisariatu. Sprawca w rozmowie twierdził, że w takim stanie przyjechał do lekarza. Podczas badania okazało się, że w organizmie ma trzy promile alkoholu – podał Gołębiowski.



39–latkowi od razu zatrzymano prawo jazdy. Teraz grozi mu zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara do dwóch lat więzienia.