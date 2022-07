Hiszpania i Portugalia odrzuciły propozycję KE ws. ograniczenia zużycia gazu ziemnego

Rządy Hiszpanii i Portugalii odrzuciły w czwartek propozycję Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia zużycia gazu ziemnego z powodu kryzysu energetycznego i groźby odcięcia dostaw tego surowca z Rosji. Władze KE wezwały w środę państwa członkowskie UE do ograniczenia konsumpcji gazu o 15 proc.

W rozgłośni Cadena SER minister ds. ekologii i demografii Teresa Ribera zapowiedziała, że władze Hiszpanii nie będą zmuszać obywateli do „ustawienia termostatów na określony poziom”.



– Będziemy ich prosić, ale nie będziemy nikogo zmuszać do oszczędzania i do efektywności energetycznej – stwierdziła Ribera.



Minister zaznaczyła, że przedstawiony w środę przez KE plan redukcji gazu o 15 proc. przez członków UE w okresie pomiędzy sierpniem 2022 r. a marcem 2023 r. nie był z rządem Hiszpanii wcześniej konsultowany.



Propozycja KE w czwartek została odrzucona również przez portugalski rząd. – Jesteśmy jej całkowicie przeciwni – powiedział sekretarz stanu ds. środowiska i energii Joao Galamba w rozmowie z tygodnikiem „Expresso”.



Polityk dodał, że władze Portugalii nie zamierzają wdrażać planu KE, „aby nie pozbawić kraju energii elektrycznej”.