Wpadka posłanki hitem sieci: „Stop PCK, CPK i innym nazwom!” [WIDEO]

CPK to ogromna inwestycja, która pomoże Polakom łatwiej podróżować po Polsce (głównie rozwój kolei) oraz świecie (powstanie port lotniczy typu hub). Przeciwni realizacji projektu są m.in. politycy Platformy Obywatelskiej. Protestując w tej sprawie z mównicy sejmowej, posłanka PO Marta Wcisło wspomniała jednak o Polskim Czerwonym Krzyżu (PCK)… a potem było już tylko gorzej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.



– Inwestycje takie jak CPK są potrzebne do szybkiego reagowania na wschodniej flance NATO, ze względu np. na możliwości logistyczne i odpowiednią przepustowość – ocenił były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie gen. Ben Hodges.



Wszystkie kluby i koła opozycyjne zapowiedziały jednak w środę w Sejmie, że nie poprą projektu ustawy o usprawnieniu inwestycji CPK. Koalicja Obywatelska i Polska 2050 złożyły wnioski o odrzucenie projektu w całości.



– Tą ustawą w sposób niekontrolowany, nielimitowany chcecie pompować kasę. Tą ustawą chcecie przejmować prywatne nieruchomości bez zgody właścicieli na potrzeby badań lub rezerwacji. Tą ustawą chcecie przejąć majątek PKP – grzmiała w Sejmie parlamentarzystka PO Marta Wcisło.



– Panie ministrze, z tego miejsca oskarżam pana o działanie na szkodę obywateli i bez zgody obywateli. Jak mówi wasz prezes: dosyć tego! Stop PCK! I CPK! I innym nazwom! – dodała.



Nagranie obiega już sieć; jest chętnie udostępniane i komentowane.

Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska.



Stop PCK, CPK i innym nazwom!

Czego dotyczy projekt?

Projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego przewiduje m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.Jak wynika z przepisów projektu, wzmocnieniu ma ulec rola spółki celowej CPK, która otrzyma analogiczne uprawnienia, jakie mają inni inwestorzy realizujący inwestycje celu publicznego, np. zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK. Chodzi m.in. owraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.Zobacz także: Opozycja przeciwna projektowi ustawy o usprawnieniu inwestycji CPK Doprecyzowaniu ulegną uprawnienia spółki CPK w zakresie prawa(m.in. środowiskowych, archeologicznych, geologicznych i konserwatorskich), a także regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. Wprowadzona zostanie możliwość wczesnej realizacji prac przygotowawczych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej ze stosownej specustawy).Ustawaprzyjmowanego przez wojewodę na wniosek pełnomocnika rządu ds. CPK. Plan miejscowy CPK może określać sposób i okres tymczasowego zagospodarowania terenu i będzie zawierał ustalenia dotyczące jego przeznaczenia.

Za budynek nawet 20 proc. więcej niż na rynku

Zmiany mają usprawnić też proces inwestycyjno-budowlany w zakresie tzw. inwestycji towarzyszących CPK (np. linii kolejowych, czyli tzw. szprych CPK).Projekt przewiduje równieżprzed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej (czyli przed wywłaszczeniem). Według założeń ustawy w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 10 proc. w przypadku gruntu i 20 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.Zobacz także: „Nie możemy mieć lotniska dla Polaków w Berlinie”. Kaczyński ostro o pomysłach opozycji Nowe przepisy zakładają, że spółka CPKKolejne założenie projektu toJest to rozwiązanie wprowadzone na wniosek mieszkańców. Może ona być ustanowiona dla osoby, która 30 czerwca 2021 r. była właścicielem nieruchomości na obszarze, na którym będą miały zastosowanie szczególne zasady nabywania nieruchomości, przed sprzedażą nieruchomości dla CPK była ubezpieczona w KRUS oraz zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w związku ze zbyciem nieruchomości na rzecz CPK. Wysokość renty będzie uzależniona od wieku danej osoby. Jej wysokość będzie kształtowała się:Warunkiem ustanowienia renty będzie nabycie przez spółkę CPK nieruchomości po cenie określonej w operacie szacunkowym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.