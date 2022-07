Pierwsze ślady człowieka na Księżycu wciąż widoczne [WIDEO]

NASA ujawniła niesamowite nagranie przedstawiające księżyc w miejscu pierwszego lądowania Apollo 11 z Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem oraz ślady pozostawione przez nich na powierzchni. Choć od lądowania minęły 53 lata, ślady dalej są widoczne.

W środę przypadła 53. rocznica pierwszego lądowania na Księżycu. NASA przypomniała, że z tej okazji obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Księżyca i opublikowała film z wciąż widocznymi śladami pozostawionymi przez pierwszych ludzi na naturalnym satelicie Zeimi.



„Film z Lunar Reconnaissance Orbiter pokazuje ślady astronautów, które wciąż tam są po tak długim czasie” – napisała agencja na Twitterze.



NASA zwróciła uwagę, że choć misja Apollo 11 jest najbardziej znana, wcześniejsze misje utorowały drogę do tego historycznego momentu w historii ludzkości – w tym z udziałem robotów Rover i Surveyor czy misji załogowych takich jak Apollo 8, 9 i 10, które testowały wchodzenie i wychodzenie z orbity Księżyca.

It’s #InternationalMoonDay! Today marks the anniversary of the Apollo 11 Moon landing – the first time that humans stepped on the surface of another world. This video from the Lunar Reconnaissance Orbiter shows the astronauts' tracks, still there after all this time. pic.twitter.com/LVDkFeEcYP