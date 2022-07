Winnica. Nie żyje 20-letnia Olga, miała poparzone 98 proc. powierzchni ciała

Wzrósł bilans ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na ukraińską Winnicę – poinformował szef administracji obwodu winnickiego Serhij Borzow. W szpitalu wskutek odniesionych ran zmarła 20-letnia kobieta. Miała poparzone 98 proc. powierzchni ciała.

Raport: Wojna na Ukrainie



W ubiegły czwartek rosyjskie rakiety Kalibr wystrzelone z Morza Czarnego uderzyły w centrum Winnicy. Zniszczony został m.in. budynek z pomieszczeniami biurowymi i punktami usługowymi oraz Domem Oficerów – obiektem kultury z salą koncertową – a także przylegające do niego centrum medyczne.



Jak poinformowały lokalne władze, bilans ofiar ataku wzrósł dzisiaj do 26. Borzow przekazał, że w szpitalu zmarła 20-letnia Olga Łysenko, która 14 lipca nad ranem była na Placu Zwycięstwa. Wracała do domu od dentysty. Miała poparzone 98 proc. powierzchni ciała – podał Borzow.







Wcześniej Borzow informował, że w szpitalach jest leczonych kilkudziesięciu rannych, z których kilka osób jest w stanie krytycznym. Podawał, że w Winnicy odbyły się konsylia lekarskie, na których zadecydowano o dalszym leczeniu i możliwości przetransportowania chorych do wysokospecjalistycznych placówek. Rozmawiano także o tym, czy ranni w ataku będą mogli kontynuować leczenie za granicą.

