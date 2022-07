Kurdej-Szatan gwiazdą Platformy? Lawina komentarzy na Twitterze

Wpisy Campusu Polska Przyszłości na Twitterze mają średnio zaledwie kilkanaście komentarzy. Tymczasem ostatni z nich w niespełna dobę zdobył już ponad 1,5 tys. opinii. Powód? Politycy PO pochwalili się, że ich gościem będzie Barbara Kurdej-Szatan, która opowie, jak radzić sobie z hejtem. „Sama była sprawcą najgłośniejszego ataku hejterskiego na obrońców polskich granic” – ocenił weteran polskich misji zagranicznych. Podobnych komentarzy są setki.

Rozmowy z Kurdej-Szatan o hejcie zapowiedział m.in. poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras – ten sam, który na ubiegłorocznym Campusie Polska Przyszłości apelował o „opiłowanie katolików”.



„Opowie, jak hejt może spotkać funkcjonariuszy Straży Granicznej?” – zapytał w odpowiedzi Radosław Fogiel, parlamentarzysta PiS.



Przypomnijmy, że w środę organizatorzy Campusu Polska Przyszłości poinformowali, że celebrytka będzie jednym w gości ich wydarzenia. „Hejt może spotkać każdego, jak sobie z nim radzić i jak reagować? Na te tematy porozmawiamy podczas #Campus2022 z Barbarą Kurdej-Szatan” – zapowiadano.



Tymczasem w czerwcu Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Barbarze Kurdej-Szatan. Chodzi o wydarzenia z listopada, gdy Straż Graniczna mierzyła się problemem tysięcy nielegalnych imigrantów wysyłanych do Unii Europejskiej przez reżimy w Białorusi i Rosji. Zamiast uznania dla pracy funkcjonariuszy, celebrytka ostro ich atakowała. „Mordercy! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Kur**!” – pisała.

Opowie, jak hejt może spotkać funkcjonariuszy Straży Granicznej? — Radosław Fogiel (@radekfogiel) July 20, 2022

Osoba, która była sprawcą najgłośniejszego ataku hejterskiego na obrońców polskich granic będzie opowiadać o mowie nienawiści? Z drugiej strony kto lepiej od hejterki zna się na tym zagadnieniu?

I tak w większości Polacy stoją #MuremZaPolskimMundurem https://t.co/vceHDXYLjV — Sławomir Pitera ���� (@s_pitera) July 20, 2022

Najlepiej o hejcie rozmawiać ze specjalistką w tej dziedzinie. https://t.co/YkIKwHSZKm — Natalia Nitek-Płażyńska (@NataliaNitek) July 20, 2022

Ciekaw jestem jakie pani Szatan ma rady dla hejtowanych żołnierzy Straży Granicznej? Jak oni i ich rodziny mają sobie radzić z hejtem ze strony idiotek, celebrytek i wspierających je mediów? https://t.co/O5iCAcUAui — Jacek Łęski (@jacekleski) July 21, 2022

Osoba szkalująca polską Straż Graniczną i Wojsko Polski kreuje się na ofiarę hejtu.

Zaiste, niejaki Szymek z Budziejowic wypowiadając swoje wiekopomne słowa na dworcu w Budapeszcie w dn. 3.05.1915 roku miał ponadczasową rację, jeśli chodzi o treść jak i o podmiot o którym mówił. https://t.co/wqzmuYGxQd — Maciej Świrski (@Maciej_Swirski) July 20, 2022

Zaskoczony zapowiedzią organizatorów wydarzenia był teraz m.in. Sławomir Pitera, weteran wojen w Iraku i Kosowie.Zobacz także: „Podwójna” Kurdej-Szatan nie pomogła. Wielu Polaków rezygnuje z Play „Osoba, która była sprawcą najgłośniejszego ataku hejterskiego na obrońców polskich granic, będzie opowiadać o mowie nienawiści?” – zapytał.„Najlepiej o hejcie rozmawiać ze specjalistką w tej dziedzinie” – skomentowała Natalia Nitek-Płażyńska.Z kolei Jacek Łęski zastanawiał się, jakie Kurdej-Szatan ma rady dla hejtowanych żołnierzy Straży Granicznej.– zastanawia się dziennikarz TVP, który pracował m.in. jako korespondent w ogarniętej wojną Ukrainie.Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia ocenił, że „osoba szkalująca polską Straż Graniczną i Wojsko PolskieZobacz także: Kurdej-Szatan z zarzutami. Aktorka wydała oświadczenie, pisze o „naturalnej reakcji”

„Mordercy! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Kur**!” – przypomniał wpis Barbary Kurdej-Szatan poseł PiS Jan Mosiński. „Będziecie przed tym ostrzegać czy uwiarygadniać taki język debaty?” – zapytał.

„Mordercy! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Kur**!” – pisała w sieci w listopadzie 2021 roku Barbara Kurdej-Szatan. Będziecie przed tym ostrzegać czy uwiarygadniać taki język debaty? — Jan Mosiński (@MosinskiJan) July 20, 2022

Ależ piękny strzał w stopę 😂😂

I z jakiegoż powodu nasza bidulka padła ofiarą hejtu 🤔 Niech sobie przypomnę ...

"wiarygodność i neutralność" 😂😂

Ten gość to będzie gwiazda nie jednego wieczoru :))) https://t.co/uGhWFrAlNM — Andrzej Krajewski (@AWMKrajewski) July 20, 2022

Gościni z zarzutami 🙃🙃🙃🙃 zresztą słusznymi https://t.co/fQX6zpePhK — Kuba Grzeszkowski (@KGrzeszkowski) July 20, 2022

„Ależ piękny strzał w stopę” – ocenił Andrzej Krajewski z „DGP”.„Gościni z zarzutami” – piszą internauci nawiązując do faktu, że za hejterski wpis aktorka usłyszała już zarzuty w prokuraturze.Nie zabrakło również nawiązań do tego, że wpis Barbary Kurdej-Szatankrytykujące Polskę za blokowanie nielegalnych imigrantów.W specjalnym oświadczeniu Kurdej Szatan potwierdziła fakt postawienia jej zarzutów i stwierdziła: „Nie przyznałam się do winy. Złożyłam szczegółowe wyjaśnienia wskazując na kontekst mojego wpisu na Instagramie z 4 listopada 2021 r., któryna granicy – kobiet i dzieci”.