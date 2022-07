Decyzja „nieodwołalna”. Premier Włoch Mario Draghi złożył dymisję

Premier Włoch Mario Draghi złożył w czwartek dymisję na ręce prezydenta Sergia Mattarelli – podał Pałac Prezydencki po porannym spotkaniu polityków. W wydanym komunikacie poinformowano, że szef państwa przyjął do wiadomości decyzję premiera. Od tej pory rząd będzie zajmował się tylko bieżącymi sprawami.

To druga, tym razem już nieodwołalna, dymisja szefa rządu w ciągu tygodnia; pierwsza została odrzucona przez głowę państwa.



Obecna rezygnacja jest rezultatem rozpadu koalicji, tworzącej jego gabinet jedności narodowej. W środę w Senacie w głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu nie wzięły udziały trzy duże ugrupowania koalicyjne: Ruch Pięciu Gwiazd oraz Forza Italia i Liga.



Najbardziej prawdopodobny scenariusz to rozpisanie przedterminowych wyborów, na ponad pół roku przed upływem kadencji parlamentu. Według mediów mogą się one odbyć pod koniec września lub na początku października.