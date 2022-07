Bejda: KP-PSL poprze ustawę o dodatku węglowym

Klub Koalicja Polska-PSL poprze ustawę o dodatku węglowym, choć jest ona ułomna – zapowiedział w Polskim Radiu poseł Paweł Bejda (KP-PSL). – Każda złotówka, która pójdzie do kieszeni obywatela potrzebującego zabezpieczenia przed zimą, jest po prostu potrzebna – powiedział Bejda.

– Nie widzę potrzeby, by głosować przeciwko, więc będziemy głosowali za – zadeklarował poseł.



Połączone komisje zajmowały się rządowym projektem ustawy o dodatku węglowym, rekomendując niewielkie poprawki. Sejm na plenarnym posiedzeniu ma zająć się sprawozdaniem komisji w czwartek, a głosowanie zaplanowane jest na piątek.



Projekt zakłada wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W projekcie są jednocześnie przepisy dotyczące procedur przejmowania banków.



Zdaniem opozycji przepisy te stwarzają możliwość przejmowania niewypłacalnych banków przez spółki Skarbu Państwa, w tym takie, które nie prowadziły wcześniej działalności bankowej.



Wiceminister finansów Piotr Patkowski wyjaśniał z kolei, że przepisy to efekt pewnych zastrzeżeń Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed dwoma miesiącami, a mających implementować europejskie regulacje.