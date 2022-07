KE chce nakazać redukcję zużycia gazu. Ozdoba: Nie. Niemcy rozwaliły solidarność w UE

Niemcy odpowiadają za uzależnianie Europy od gazu z Rosji – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Ocenił, że to ten kraj wobec kryzysu energetycznego powinien zmniejszyć znacznie zapotrzebowanie na gaz, kosztem nawet spowolnienia gospodarczego.

Wiceszef MKiŚ w Radiu Łódź był pytany m.in. o propozycję Komisji Europejskiej, aby od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zredukowały zużycie gazu o 15 proc. To pomysł unijnych urzędników na zapobieżenie kryzysowi energetycznemu podczas nadchodzącej zimy.



Nowe rozporządzenie dałoby również Komisji możliwość, po konsultacji z państwami członkowskimi, ogłoszenia unijnego „stanu ostrzegawczego” w sprawie bezpieczeństwa dostaw i nałożenia obowiązkowej redukcji zapotrzebowania na gaz we wszystkich państwach członkowskich. Mechanizm ten zostałby uruchomiony w przypadku „znacznego ryzyka poważnego niedoboru gazu” lub „wyjątkowo dużego zapotrzebowania na gaz”. Państwa, które mają więcej gazu, miałyby się też nim dzielić z krajami, którym go zabraknie.



Ozdoba ocenił, że nie jest to „żadne ustępstwo”. – Mówmy wprost: Niemcy odpowiadają za całą sytuację, jeśli chodzi o uzależnianie Europy od gazu, który pochodził z Federacji Rosyjskiej – zaznaczył.

Ozdoba: To absolutnie niedopuszczalne

W jego opinii była to koncepcja wbrew solidarności europejskiej, zasadom bezpieczeństwa, omijający Polskę. –– podkreślił.Wskazał, że Polska – jak mówił m.in. na skutek polityki klimatycznej UE wobec węgla – zdywersyfikowała dostawy gazu do Polski przez Baltic Pipe, gazoport i interkonektor gazowy Polska-Litwa.. Gdyby sprawiedliwość była w krajach UE, powinna pamiętać o tym, że Niemcy ponosząc odpowiedzialność powinny zmniejszyć znacznie zapotrzebowanie na gaz kosztem nawet spowolnienia gospodarczego, obciążenia kieszeni Niemców, z uwagi na to, że na tym korzystali przez wiele lat. Dziś wpędzają nas po raz kolejny w jakieś dziwne zasady solidarności. Solidarności w Europie nie ma, bo ona została rozwalona przez Niemcy – przekonywał wiceminister.Ozdoba dodał, że solidarność nie funkcjonuje również na przykładzie Krajowego Planu Obudowy.– I dalej tych środków finansowych nie ma. I teraz jeszcze energetyka? No na litość, to nie jest już pomarańczowe światło, to czerwona lampka, która powinna sygnalizować, do czego tak naprawdę dąży Unia Europejska – podkreślił polityk Solidarnej Polski.