Jaki jest stan zdrowia Putina? Dyrektor CIA nie zostawia złudzeń

Nie ma żadnych informacji wywiadowczych, które wskazywałyby, że stan zdrowia Władimira Putina jest zły – powiedział dyrektor CIA William Burns na forum bezpieczeństwa w Aspen w stanie Kolorado.

W mediach pojawiają się spekulacje, że Putin, który w tym roku kończy 70 lat, jest ciężko chory, być może na nowotwór. Burns powiedział jednak w wystąpieniu, że brak na to dowodów i zażartował, że rosyjski przywódca wygląda wręcz „zbyt zdrowo”. Gdy sala zareagowała śmiechem, zastrzegł, że nie jest to oficjalna ocena wywiadu.



Burns, były ambasador USA w Rosji, twierdził, że miał do czynienia z rosyjskim przywódcą przez ponad dwie dekady. Ocenił go jako „wielkiego zwolennika kontroli, zastraszania i wyrównywania rachunków”, a cechy te – jego zdaniem – w ciągu ostatniej dekady uwydatniły się przez to, że krąg doradców Putina się zawęził.



– Putin jest przekonany, że jego przeznaczeniem jako przywódcy Rosji jest przywrócenie krajowi (statusu) wielkiego mocarstwa. Wierzy, że kluczem do tego jest odtworzenie strefy wpływów w sąsiedztwie Rosji, i nie może tego zrobić bez kontrolowania Ukrainy – powiedział Burns.



Szef CIA był w Moskwie w listopadzie ubiegłego roku, aby ostrzec władze rosyjskie o poważnych konsekwencjach ewentualnej inwazji na Ukrainę. Twierdzi, że wyjechał wówczas „bardziej zmartwiony niż przyjechał”.



– Plany rosyjskiego prezydenta opierały się na głęboko błędnych założeniach i złudzeniach, zwłaszcza na temat woli oporu Ukraińców – powiedział dyrektor CIA. – Putin naprawdę wierzy w swoją retorykę. Słyszałem, jak przez lata w prywatnych rozmowach mówił, że Ukraina nie jest prawdziwym krajem. Cóż, prawdziwe kraje walczą. I to właśnie robią Ukraińcy – dodał.