Joe Biden ma raka? Biały Dom wyjaśnia

Słowa prezydenta USA Joego Bidena o tym, że „ma raka”, odnosiły się do diagnozy raka skóry, jaką otrzymał jeszcze przez objęciem stanowiska prezydenta – wyjaśniła administracja amerykańskiego prezydenta i zaznaczyła, że zmiany nowotworowe zostały usunięte.

Biden przemawiał w środę na temat zmian klimatycznych w amerykańskim stanie Massachusetts. Prezydent USA mówił o dorastaniu w cieniu rafinerii ropy naftowej w jego rodzinnym stanie Delaware i stwierdził, że była odpowiedzialna za wszechobecne zanieczyszczenia w okolicy.



– To dlatego ja i tak cholernie wielu innych ludzi, z którymi dorastałem, ma raka i dlaczego przez najdłuższy czas Delaware miało najwyższy wskaźnik zachorowań na raka w kraju – powiedział i podkreślił potrzebę odejścia od paliw kopalnych.



Rzecznik Białego Domu Andrew Bates wyjaśnił, że prezydent USA miał na myśli „nieczerniakowy nowotwór skóry”, który został usunięty przed objęciem przez niego urzędu.



W listopadzie ubiegłego roku w informacji o stanie zdrowia Bidena znalazła się informacja, że miał „kilka zlokalizowanych, nieczerniakowych zmian nowotworowych skóry, które zostały usunięte” przed jego prezydenturą. – To jest to, do czego odnosił się prezydent –napisał Bates na Twitterze.

