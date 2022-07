Barszcz Sosnowskiego najgroźniejszy w upały. Są nowe siedliska [MAPA]

Na internetowej mapie występowania barszczu Sosnowskiego wciąż pojawiają się nowe siedliska tej groźnej rośliny. Warto więc sprawdzić, zwłaszcza w upały, gdy ryzyko poparzeń po zetknięciu z barszczem jest największe, czy pojawia się on w naszej okolicy lub na trasie planowanej wyprawy.

„W lipcu stanowisko toksycznego barszczu wykryto na warszawskiej Woli. Kilka tygodni wcześniej przy stołecznej alei Solidarności” – informuje portal barszcze.edu.pl.



„Z badań opartych na prognozach i modelach matematycznych wynika, że praktycznie nie ma miejsca w Polsce, które nie mogłoby zostać zasiedlone przez barszcze. Potwierdza to rozmieszczenie stanowisk (zgłoszeń) w bazie, które jest względnie równomierne na terenie naszego kraju. Obejmuje tak samo rejony miejskie, w tym duże aglomeracje, jak i wiejskie” – twierdzi specjalistka ds. ochrony środowiska Izabela Sachajdakiewicz, współtwórczyni mapy.



Na Mazowszu stanowiska barszczu znaleziono m.in. pod Ostrołęką, w Kampinosie i w twierdzy Modlin, czyli w rejonach często wybieranych jako kierunki letnich wypraw mieszkańców Mazowsza.



„Nawet jeśli są regiony, co do których wydaje się, że barszczu jest tam mniej lub na mapie nie mamy jeszcze zaznaczonych tam punktów, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że go tam nie ma. Z pewnym prawdopodobieństwem są to regiony mniej eksplorowane przez ludzi i dlatego nie natknęli się tam oni na te gatunki” – dodaje Sachajdakiewicz.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – jak co roku w sezonie letnim – ostrzega przed barszczem Sosnowskiego. Podkreśla, że podczas upałów ryzyko oparzeń jest największe.



„To inwazyjny gatunek obcy, który zawiera substancje toksyczne – niebezpieczne dla zdrowia oraz życia, zarówno ludzi jak i zwierząt” – brzmi treść ostrzeżenia.



Jak tłumaczy GDOŚ kontakt z barszczem Sosnowskiego, w połączeniu z promieniowaniem słonecznym, może powodować dotkliwe i trudno gojące się poparzenia – zaczerwienienie skóry, pęcherze oraz stany zapalne utrzymujące się przez około trzy dni.





„Uważajcie podczas spacerów”

„Uważajcie podczas spacerów, a najlepiej omijajcie tę roślinę z daleka.– przestrzegają specjaliści z GDOŚ.

Ostrzeżenie zawiera też wytyczne, co robić, jeśli dojdzie do kontaktu z barszczem Sosnowskiego. Nie wolno drapać miejsca poparzenia ani stosować jakichkolwiek środków chemicznych bez konsultacji z lekarzem. Należy natomiast przemyć miejsce poparzenia dużą ilością wody i zasłonić przed słońcem, a następnie jak najszybciej jechać do lekarza.



Jeśli to możliwe, trzeba zrobić zdjęcie rośliny, która nas poparzyła (jest kilka gatunków barszczu o różnej toksyczności). Niestety, nie zawsze udaje się ustalić, gdzie doszło do kontaktu, bo pierwsze objawy występują po 30 minutach od kontaktu z rośliną.





Jak odróżnić barszcz Sosnowskiego od innych roślin?

źródło: pap

Na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdziemy też ilustrowany poradnik, jak odróżnić barszcz Sosnowskiego od podobnych roślin. Możemy się z niego dowiedzieć, ze kaukaskie barszcze to największe rośliny zielne na świecie1. Zazwyczaj osiągają wysokość ok. 3 m, jednak potrafią dorastać do 4–5 m, a nawet i więcej. W pierwszym roku wyrastają jedynie rozłożyste rozety liściowe, w kolejnych latach rośliny wykształcają długie pędy kwiatowe.Osoby, które zauważyły barszcz Sosnowskiego