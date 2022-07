Dlaczego Naimski został zdymisjonowany? Rzecznik rządu komentuje

W tej chwili przebudowywana jest formuła realizacji kwestii energetycznych w rządzie. I z tego powodu doszło do zmian – powiedział w programie „#Jedziemy” rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o powody dymisji Piotra Naimskiego.

Piotr Naimski został zdymisjonowany ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



„Korzystam z tej formy, by zawiadomić Państwa, iż z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i »wszystko blokuję«” – napisał na Facebooku Naimski.



O powody dymisji pytany był w TVP Info rzecznik rządu. Piotr Müller podkreślał, że Naimski „ma ogromne zasługi dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i za to należy dziękować”.



Wyjaśniając powody dymisji Naimskiego mówił, że „w tej chwili przebudowywana jest formuła realizacji kwestii energetycznych w rządzie”. – I z tego powodu doszło do zmian w rządzie – stwierdził i podkreślił, że „w żaden sposób nie stawia to znaku zapytania nad osiągnięciami ministra – wręcz przeciwnie”.

Wyjaśniał też, o jakie zmiany w polityce energetycznej chodzi: „budowa sieci przesyłowych w Polsce, budowa elektrowni atomowej w Polsce”. – Tutaj zmieniamy formułę funkcjonowania i stąd ta decyzja – mówił., a nie z tego powodu, że Naimski był „złym” ministrem – zaznaczył.Był też pytany, czy Piotr Naimski otrzymał „nowe propozycje”. – To zależy od pana Naimskiego. Minister ma ogromne zasługi w wielu obszarach – dodał.