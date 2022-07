„Praca za seks” i mobbing. Teraz wpływowy działacz tłumaczy, dlaczego odszedł z PO

Przyjęcie do pracy w WORD w Gorzowie Wielkopolskim miało wiązać się z realizacją jednego warunku - zapisaniem się do partii PO. Była pracownica twierdzi, że usłyszała nawet warunek: praca za seks. Odmówiła, już w ośrodku nie pracuje. O problemie poinformowała gorzowską poseł Platformy. Gdy interwencja nie przyniosła skutku, postanowiła nagłośnić sprawę w mediach. – Nie jest to jedyna taka sprawa – ujawnia naczelny „Gazety Lubuskiej” i przytacza wywiad z mężczyzną, który twierdzi, że powrót choroby nowotworowej i śmierć jego żony były związane właśnie z mobbingiem w ośrodku WORD.

„Gazeta Lubuska” opisała, że utrzymanie pracy w gorzowskim WORD miało się wiązać z realizacją „zachcianek” przełożonych.



– Miało dochodzić do mobbingu, a także do niemoralnej propozycji, mówmy wprost, pracy za seks – zaznaczył na antenie Polskiego Radia Janusz Życzkowski, redaktor naczelny „Gazety Lubuskiej”.



Sprawę tę gazeta opisywała od kilku tygodni. Na początku czerwca informowali o naciskach i propozycjach, które byłej już pracownicy miał składać dyrektor WORD, Jarosław Śliwiński.



„Mężczyzna, który odrzuca oskarżenia, miał obiecywać pracę za seks. Kobieta odmówiła i już w ośrodku nie pracuje. Magdalena Szypiórkowska zdecydowała się poinformować o problemie gorzowską poseł Krystynę Sibińską. Interwencja nie przyniosła jednak skutku, dlatego postanowiła nagłośnić sprawę” – pisano.





Naciski na dziennikarzy

Dopiero, gdy Szypiórkowska zainteresowała tematem media, urzędnicy w jakikolwiek sposób zareagowali. – Reakcją była jednakaby ta zweryfikowała interesującego się tematem dziennikarza – podkreślił opisując kulisy tych wydarzeń Michał Rachoń w programie „Jedziemy”.Zobacz także: > PO ignoruje pytania dziennikarzy TVP. Rzecznik rządu podaje przykład z TVN Jak czytamy, „Marszałek Województwa Lubuskiego naciskała na »Gazetę Lubuską«. Zarząd województwa w piśmie swojego rzecznika apelował ow gorzowskim WORD. To właśnie nagłośnienie tej sprawy doprowadziło do niezrozumiałej próby ograniczenia wolności słowa i niezależności redakcji” – alarmowała „Lubuska”.

Dodawano, że przesłane do redakcji pisma rzecznika, to nie jedyna forma niedopuszczalnego nacisku na wolność słowa i autonomię redakcji.



„Jeszcze przed otrzymaniem dokumentu do prezesa zielonogórskiego oddziału Polska Press Grupy (PPG), wydawcy „Gazety Lubuskiej”, osobiście zadzwoniła Marszałek Województwa Elżbieta Polak, nalegając na spotkanie. Z inicjatywy pani marszałek w miniony weekend rzeczywiście doszło do spotkania marszałek z szefem zielonogórskiego oddziału PPG. Z relacji uczestników wynika, że podobnie jak w piśmie, również podczas rozmów marszałek wywierała presję na redakcję” – podkreślono.



Posłanka PO zlekceważyła sprawę?

Redaktor naczelny „Gazety Lubuskiej” Janusz Życzkowski podkreśla, że chociaż urząd marszałkowski jest zarządzany przez kobietę, nie znaleźli się chętni, którzy zainteresowaliby się sprawą i pomogli ją właściwie wyjaśnić.– Marszałkiem jest Elżbieta Polak.– zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem.

Przypomniał, że „Lubuska” pytała o sprawę przedstawicieli WORD-u oraz urzędu marszałkowskiego. – Z pisma urzędu wynikało wprost, że pani poseł Krystyna Sibińska, która otrzymała od pokrzywdzonej list z imienia i nazwiska, to nie był żaden anonim, nie nadała ścieżki formalnej. Urząd nie ma w swoim dzienniku odnotowanej obecności takiego pisma – mówi naczelny. Parlamentarzystka twierdzi, że przekazała doniesienia o niepokojących oskarżeniach, ale nie wyjaśnia, w jakiej formie miało do tego dojść.



Dyrektor WORD Jarosław Śliwiński zapewnia, że oskarżenia są bezpodstawne, a Szypiórkowska straciła pracę m.in. w wyniku skonfliktowania się z jednym ze współpracowników.





Mąż byłej głównej księgowej zabiera głos

Z kolei Janusz Życzkowski podkreśla, że w ośrodku WORD działo się coś niedobrego, bo oskarżenia Szypiórkowskiej to nie jedyna taka sprawa.Zobacz także -> Poseł KO miał poważny wypadek samochodowy. Trafił do szpitala Kobieta została zwolniona i zmarła. Mężczyzna oskarża, że nawrót choroby nowotworowej u księgowej WORD był związany właśnie z mobbingiem, presją i szeregiem nacisków, do których miało dochodzić w tej instytucji. Szczegółowo opisuje on, do jakich sytuacji dochodziło i jak bierna była władza, która de facto sprawuje nadzór i umocowała tam politycznych nominatów – zaznacza.Dodaje, że– Pod wpływem traumatycznych doświadczeń, śmierci żony i bierności swojego środowiska politycznego,– relacjonuje naczelny „Gazety Lubuskiej”. Więcej w materiale WIDEO.