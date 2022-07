PO ignoruje pytania dziennikarzy TVP. Rzecznik rządu podaje przykład z TVN

Donald Tusk i inni politycy Platformy Obywatelskiej ignorują pytania dziennikarzy Telewizji Polskiej. – Co by było, gdybym na konferencji prasowej zignorował pytania TVN? Taka sytuacja doprowadziłaby do wzmożenia. Ale gdy Tusk robi to z TVP, to wtedy są oklaski ze strony niektórych dziennikarzy, to jest szokujące – komentował w programie „#Jedziemy” rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu w TVP Info był pytany o sprawę opisaną przez „Gazetę Lubuską”. Dziennik ujawnił, że marszałek województwa Elżbieta Polak (Platforma Obywatelska) wywiera presję na redakcję. Ma to związek z nagłośnieniem przez gazetę afery mobbingu i molestowania w gorzowskim WORD. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.



Piotr Müller ocenił, że to „absurdalna sytuacja”. – Ktoś może się nie zgadzać co do faktów, ale niech weryfikują fakty, podając argumenty. Niejeden dziennikarz zdenerwował pewnie niejednego polityka, ale reakcją na to powinna być obrona faktami, argumentami, a nie tego typu działaniami, bo one są przeciwskuteczne – mówił.



W jego opinii władze województwa zamiast sprawę „uciszyć”, nagłośniły ją.



Komentował też sytuacje, w których politycy Platformy Obywatelskiej, w tym m.in. szef tej partii Donald Tusk, ignorują pytania dziennikarzy Telewizji Polskiej.



–Niech pan sobie wyobrazi, że na konferencji TVN zadaje mi pytanie, a ja ich ignoruję totalnie i nie odpowiadam, bo mówię, że są z TVN. Taka sytuacja doprowadziłaby do wzmożenia – komentował.



– Ale gdy Donald Tusk robi to z TVP, to wtedy są oklaski niektórych dziennikarzy; to szokujące. TVP tak samo jak inne redakcje wykonuje określone zadania. Od tego są dziennikarze, by zadawać trudne pytania – wskazał.