Pojmali króla narkoprzemytników. Policja boi się odwetu i ogłasza alerty

W dziewięciu północnych stanach Meksyku (jedna trzecia kraju), w tym wszystkich graniczących z USA, ogłoszono alerty ze względu na spodziewany odwet karteli narkotykowych po aresztowaniu w ubiegłym tygodniu w stanie Sinaloa najbardziej poszukiwanego przez Agencję Antynarkotykową DEA „wielkiego capo” mafii narkotykowej, Rafaela Caro Quintero.

Quintero, zwany „królem narkoprzemytników”, jest odpowiedzialny za niezliczone zbrodnie.



Był ścigany od 1985 r. m.in. za zabójstwo czołowego agenta DEA Enrique Camareny, znanego pod pseudonimem „Kiki”.



Rząd meksykański, który ustanowił za jego ujęcie nagrodę w wysokości 20 mln dolarów, postawił w stan podwyższonej gotowości wojsko i Gwardię Narodową.



Aresztowanie ściganego Caro Quintero nastąpiło w krótkim czasie po ujęciu innego z głównych szefów gangów narkotykowych, Francisco Torresa Carranzy, pseudonim „El Duranguillo”.

Carranza, znany w świecie przestępczym ze szczególnego okrucieństwa w stosowanych przez niego metodach walki z konkurencją w handlu narkotykami, jest współodpowiedzialny za setki zabójstw dokonywanych głównie w rejonie przy granicy z amerykańskim stanem Arizona.



Sekretariat (Ministerstwo) Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Obywateli rządu meksykańskiego zapowiedział skoncentrowanie znacznie zwiększonych sił do walki z kartelami narkotykowymi w rejonie wzdłuż granicy ze Stanami Zjednoczonymi - adresatem przemytu narkotyków z Meksyku.



Caborca Drug Cartel Lord Rafael Caro Quintero “Rafa” has been taken into custody by the Mexican Marines, already convicted of the 1985 torture & murder of U.S. DEA Agent Kiki Camerena, he served 28 years before returning to the Sonora Cartel.



U.S. will extradite him immediately. pic.twitter.com/NkfQbDhQZh