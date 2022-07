Jacht I Love Poland startuje w pełnomorskich regatach na Bałtyku

Dzisiaj ruszają pełnomorskie regaty Roschier Baltic Sea Race. W żeglarskich zmaganiach, które odbędą się po raz pierwszy na Bałtyku, popłynie jacht I Love Poland – poinformowała Polska Fundacja Narodowa.

Rzecznik Fundacji Temistokles Brodowski przypomina, że I Love Poland to „wyjątkowy projekt promujący Polskę za granicą”.



– Zrodził się z inicjatywy Polskiej Fundacji Narodowej i zakłada udział polskiego jachtu w najważniejszych i najbardziej prestiżowych regatach na świecie oraz szkolenie młodego pokolenia polskich regatowych żeglarzy oceanicznych, z wykorzystaniem nowoczesnego jachtu, świetnego zespołu i najlepszych rozwiązań technicznych – przekazał.



Załoga jachtu weźmie udział w rozpoczynających się dziś w Helsinkach regatach Roschier Baltic Sea Race. Jacht ILP będzie miał do pokonania około 630 mil morskich. Organizator Royal Ocean Racing Club zdecydował, że żeglarskie zmagania po raz pierwszy odbędą się na Bałtyku.



– Nasza załoga przez ostatnie tygodnie przygotowywała się do startu, trenując na Zatoce Gdańskiej. Jacht wystartował również w regatach Orvaldi B8 Race. Załoga I Love Poland zwyciężyła w klasyfikacji Open i ustanowiła nowy rekord trasy. Od kilku dni jacht jest już w Helsinkach, gdzie poza przygotowaniem sprzętu i ostatnimi treningami zaplanowane jest zwiedzanie jachtu i spotkania załogi z mieszkańcami Helsinek zorganizowane przy współpracy Ambasady RP w Helsinkach – dodaje rzecznik PFN.



– Wierzymy w kolejny sukces jachtu I Love Poland. Od trzech lat uczestniczy w globalnych regatach, zwycięża, ale przede wszystkim dumnie reprezentuje nas, Polaków, na najważniejszych regatach na świecie. To innowacyjny i oryginalny sposób kształtowania wizerunku naszego kraju. Roschier Baltic Sea Race to kolejne regaty w biografii załogi i jachtu. Jako zarząd i zespół Polskiej Fundacji Narodowej przeżywaliśmy już wiele zwycięstw i rekordów jachtu, a zatem ufamy, że i tym razem przyniesie chwałę Polsce i Polakom – powiedział Marcin Zarzecki, prezes zarządu PFN.



O nadchodzącym starcie mówił kapitan jednostki I Love Poland Grzegorz Baranowski.



– Przede wszystkim to wielka radość, że możemy ścigać się na naszych lokalnych wodach, na naszym Bałtyku. Cieszymy się, że taka impreza powstała. Skompletowaliśmy młody team i chcielibyśmy popłynąć jak najlepiej – stwierdził.