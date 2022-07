Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stanowisko dowodzenia, magazyny amunicji i pojazdy

Na południu ukraińscy obrońcy wykonali 200 misji ogniowych, zniszczyli 111 najeźdźców, stanowiska dowodzenia, magazyny i wyposażenie wroga, poinformowało Dowództwo Operacyjne „Południe”.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Jednostki rakietowe i artyleryjskie Sił Zbrojnych Ukrainy wykonały ponad 200 misji ogniowych, w wyniku których armia wroga straciła 111 osób, haubicę „Msta-B”, dwie samobieżne instalacje artyleryjskie i moździerzowe „Nona-S”, bezzałogowy statek powietrzny typu „Eleron” i 13 pojazdów, w tym kilka opancerzonych, informuje Dowództwo Operacyjne „Południe”.



Ponadto potwierdzono zniszczenie stanowiska dowodzenia i stanowiska dowodzenia i obserwacji oraz sześć kolejnych magazynów z amunicją w rejonach (powiatach): chersońskim, berysławskim i kachowskim.



Burzowa pogoda w północno-zachodniej części Morza Czarnego nadal stwarza warunki do wzmożonej aktywności ruchu wrogich min.



„W tym samym czasie grupa statków-łodzi (Rosyjskiej) Floty Czarnomorskiej zmniejszyła swój skład do dwóch kutrów rakietowych i jednej dużej amfibii” – czytamy w komunikacie DO „Południe”, cytowanym przez Ukraińską Prawdę.



