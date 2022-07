Adwokat zatrzymany za wręczenie funkcjonariuszowi KAS wina z „wkładką”

Poznański adwokat został zatrzymany, za próbę wręczenia łapówki funkcjonariuszowi Krajowej Administracji Skarbowej. Według wielkopolskich funkcjonariuszy wydziału ds. przestępczości zorganizowanej prawnik chciał załatwić sprawę klienta, który miał odpowiedzieć za nielegalny przywóz z Dominikany 89 cygar.

Według śledczych Paweł K. reprezentował mężczyznę, który 20 kwietnia miał być przesłuchany w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Chodziło wwiezienie do Polski z Dominikany 89 cygar bez zgłoszenia celnikom.



– Adwokat, który cały czas zabiegał o zwrot zabezpieczonych cygar, przed rozpoczęciem czynności, położył na biurku funkcjonariusza drewnianą skrzyneczkę, oświadczając, że jest w niej wino. Mimo sprzeciwu funkcjonariusza Paweł K. pozostawił przedmiot i wyszedł – mówi prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.

Kiedy adwokat zniknął za drzwiami, okazało się, że

Prawnikowi grozi osiem lat więzienia

Sprawa trafiła do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali adwokata.Paweł K. usłyszał zarzuty. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.Prokurator zastosował wobec prawnika dozór policyjny i zawieszenie w wykonywaniu zawodu adwokata.