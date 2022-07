Czy Biden ma raka? „To kolejna gafa lub komunikat o stanie zdrowia”

Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że ma raka – pisze „New York Post”, komentując, że to kolejna gafa lub oszałamiający komunikat dot. stanu zdrowia. Amerykańska głowa państwa podczas przemówienia na temat globalnego ocieplenia w Massachusetts zwróciła uwagę na konsekwencje zdrowotne w wyniku emisji dwutlenku węgla z rafinerii ropy naftowej w pobliżu jego rodzinnego domu w Claymont.

Biden w czasie przemówienia w Massachusetts zwrócił uwagę na negatywne skutki zdrowotne powstałe w wyniku emisji CO2 z rafinerii ropy naftowej w pobliżu jego rodzinnego domu w Claymont na wschodzie USA.



– Dlatego ja i tak wiele innych ludzi, z którymi dorastałem, ma raka i dlatego przez najdłuższy czas Delaware miał najwyższy wskaźnik zachorowań na raka w kraju – powiedział w środę Biden.



Amerykański prezydent przemawiał w pobliżu dawnej elektrowni węglowej, która jest przekształcana w celu wspierania morskich farm wiatrowych.





Jeśli to nie przejęzyczenie, prezydent Biden właśnie ogłosił, że ma raka.



Jak pisze „New York Post”, 79-letni Biden jest najstarszym w historii prezydentem USA, a jego sprawność umysłowa jest często przedmiotem debaty publicznej.Biden mówi jednak, że zamierza ubiegać się o drugą kadencję w 2024 r., a jego obrońcy zauważają, że od lat zmaga się z gafami lub niedokładnymi uwagami – wskazał nowojorski tabloid.