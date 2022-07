Matka rosyjskiego żołnierza o wojnie: Brat przeciwko bratu

Olga Sidorenko urodziła się w Charkowie w czasach sowieckich, ale 25 lat temu przeprowadziła się do Rosji i wychowała tam dwóch synów. Jednym z nich jest rosyjski żołnierz, który 16 marca zaginął w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Kobieta desperacko szukając informacji o synu, mówi, że żołnierze zostali tam wysłani jako „mięso armatnie”. Sidorenko ma również pasierba na Ukrainie. – To brat przeciwko bratu w naszej rodzinie – powiedziała w rozmowie z amerykańską organizacją Radio Free Europe/Radio Liberty.

Kobieta pochodząca z Ukrainy ma dwóch synów. Jeden z nich to 19-letni rosyjski żołnierz, który zaginął w regionie charkowskim. – Wysyłano ich tam jako mięso armatnie. A potem wszyscy o nich zapomnieli – skomentowała matka.



Radio Free Europe/Radio Liberty udostępniło rozmowę Sidorenko z infolinią Ministerstwa Obrony Rosji.



– Infolinia Ministerstwa Obrony.



– Dzień dobry. Chciałabym zapytać o mojego syna.



– Oczywiście. Jak się nazywa?



– Mój syn? Krivenko Vladislav Viktorovich



– Krivenko?



– Tak. Zaginął, nie ma go w kwaterze głównej jednostki.



– Nie ma go w kwaterze głównej?



– Nie. Zaginął w pobliżu Iziumu 16 marca. Jego konwój został zniszczony. Od 16 marca nikt nie przekazywał mi o nim żadnych wiadomości.





Zobacz także: Szokująca rozmowa rosyjskiego żołdaka z matką. Służby ujawniły nagranie

Kobieta przyznała, że „pojechałaby tam, gdyby mogła”. – Chodziłabym od drzwi do drzwi w rejonie Charkowa. Urodziłam się tam – powiedziała dla Radio Free Europe.

Jak wspominała, 12 marca obchodziła swoje urodziny. – Zadzwonił do mnie i życzył wszystkiego najlepszego. To był jego ostatni telefon. Od tego czasu nie miałam od niego wiadomości. 6 kwietnia władze wojskowe poinformowały nas, że jego oddział przybył 12 marca, a 16 marca dołączyli do tego konwoju – opowiadała matka rosyjskiego żołnierza.



– Zostali wysłani, by przyłączyli się do ataku. Powiedzieli, że kolumna została zniszczona 16 marca, że potrzebują próbek DNA, że jest dużo zwłok – mówiła Sidorenko. Jej próbka DNA nie odpowiadała jednak żadnemu z odzyskanych przez Rosjan ciał.



Drugi mąż Sidorenki również urodził się na terenie sowieckiej Ukrainy. – Mam teraz także syna na Ukrainie. Ale jest on na terytorium kontrolowanym przez rząd we Lwowie – powiedział mężczyzna. – Więc to jest brat przeciwko bratu w naszej rodzinie – stwierdziła kobieta.





– To nie tylko bez sensu. Moja mama i tata są pochowani na Ukrainie, w Charkowie. Nie mogę odwiedzić ich grobów – dodała.