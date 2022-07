Departament Stanu: Rosja sponsoruje handel ludźmi

Stany Zjednoczone wymieniły Rosję wśród państw „prowadzących politykę lub stosujących praktyki” handlu ludźmi, pracy przymusowej lub tych, w których wspierane przez rząd siły bezpieczeństwa lub grupy zbrojne wykorzystują dzieci jako żołnierzy – podaje Biełsat.

Informująca o tym agencja Reutera przytacza dane z raportu Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi. W raporcie tym po raz pierwszy, zgodnie z mandatem Kongresu w 2019 roku, pojawił się rozdział „Handel ludźmi sponsorowany przez państwo”.



Rosja jest często opisywana w raporcie w związku z jej inwazją na Ukrainę i tym, co dokument nazywa „czynnikiem ryzyka” polegającym na tym, że miliony ukraińskich uchodźców, którzy dobrowolnie lub niedobrowolnie uciekli do Rosji, są zagrożone staniem się ofiarami handlu ludźmi.



Rosja została uwzględniona w oddzielnej liście raportu 12 krajów, które wykorzystują lub rekrutują dzieci-żołnierzy. W nowej części raportu wskazano też Afganistan, Birmę, Kubę, Iran, Koreę Północną i pięć innych krajów, gdzie udokumentowano politykę lub praktyki handlu ludźmi, pracy przymusowej i niewolnictwa seksualnego w sektorach kontrolowanych przez państwo lub właśnie rekrutuje żołnierzy wśród dzieci – wskazuje Biełsat.

źródło: Biełsat

Prezentując raport sekretarz stanu USA Anthony Blinken przytoczył przykład, że po zajęciu części Donbasu w 2014 roku separatyści pod przywództwem Rosji wykorzystywali dzieci do ochrony punktów kontrolnych i w charakterze bojowników. Po inwazji w lutym tego roku – jak wskazano w raporcie – „media opublikowały nowe potwierdzone doniesienia, iż ​​rosyjska armia używała dzieci jako żywych tarcz”.Raport mówi również, że wojska rosyjskie spędziły tysiące Ukraińców, w tym dzieci, do „obozów filtracyjnych”, gdzie zabiera się im dokumenty, zmusza się ich do otrzymywania rosyjskich paszportów, a następnie przewozi ich w odległe rejony Federacji Rosyjskiej. Rosjanie masowo wywożą też sieroty z Ukrainy i przymusowo nadają im rosyjskie obywatelstwo.