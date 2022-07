Enerhoatom: Rosjanie chcą ukryć czołgi i broń w elektrowni jądrowej

Rosjanie planują składować broń i materiały wybuchowe bezpośrednio w maszynowniach bloków energetycznych największej w Europie elektrowni jądrowej w Enerhodarze na Ukrainie – poinformował koncern Enerhoatom.

Raport: Wojna na Ukrainie



Według koncernu stworzy to poważne zagrożenie bezpieczeństwa nuklearnego. „Wojsko Federacji Rosyjskiej domaga się od administracji ukraińskiej elektrowni jądrowej otwarcia maszynowni 1., 2. i 3. bloku energetycznego zaporoskiej elektrowni jądrowej, aby umieścić tam cały arsenał wojskowy” – alarmuje Enerhoatom.



„Planują wprowadzić do maszynowni czołgi, ciężarówki, broń z amunicją. Po umieszczeniu tam sprzętu Rosjanie zablokują dostęp straży pożarnej do trzech bloków energetycznych. A w przypadku pożaru, którego ryzyko wielokrotnie wzrośnie, jego ugaszenie będzie niezwykle problematyczne, bo specjalistyczny transport po prostu nie będzie w stanie podjechać” – głosi oświadczenie Enerhoatomu.

Koncern zwrócił uwagę, że wojska rosyjskie naruszają wszelkie normy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego elektrowni jądrowej.



Enerhoatom po raz kolejny wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu uwolnienia elektrowni od wroga, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo nie tylko Ukrainy, ale i całego świata.