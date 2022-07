Reportaż TVN24 o fuzji Lotosu i Orlenu. Zdecydowane oświadczenie płockiego koncernu

W środę wieczorem telewizja TVN24 w magazynie „Czarno na białym” wyemitowała reportaż o fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Kilkadziesiąt minut później płocki koncern wystosował oświadczenie. „Zarzuty przedstawione przez autorów materiału mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd” – czytamy.

W długim oświadczeniu koncern prostuje kolejne nieścisłości TVN24.



„Nieprawdą jest, że koncern Saudi Aramco będzie miał dominujący wpływ na decyzje zarządcze w koncernie. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że 70 proc. udziałów w spółce prowadzącej rafinerię w Gdańsku pozostanie w rękach PKN Orlen” – informuje Orlen, dodając że „w błąd opinię publiczną wprowadza także informacja sugerująca dalsze niekontrolowane zbycie aktywów nabywanych przez Saudi Aramco”.



PKN Orlen przypomina także, że jednym z elementów umowy z Saudi Aramco jest „zwiększenie dostaw ropy naftowej od tego producenta do 20 mln ton ropy rocznie, co będzie stanowiło ok. 45 proc. zapotrzebowania całej Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie. (…) PKN Orlen nie będzie prowadził zakupów rosyjskiej ropy przez Saudi Armaco” – informuje.



Płocki koncern podkreśla także, że inwestycje arabskiej firmy pomogą w rozwoju gdańskiej rafinerii.

Oświadczenie PKN ORLEN dotyczące materiału opublikowanego w programie Czarno na białym TVN24 pic.twitter.com/hjyAqGhuxC — Biuro Prasowe PKN ORLEN (@RzecznikORLEN) July 20, 2022

źródło: pkn orlen

„Wątpliwymi” nazywa PKN Orlen argumenty przedstawione przez TVN24 w kontekście sprzedaży detalicznej.„Jako absurdalne należy potraktować doniesienia o rzekomym zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, w związku z zakupem przez spółkę MOL stacji paliw” – czytamy w oświadczeniu.Koncern informuje, że węgierski koncern przejmie 417 spośród około 8 tysięcy stacji benzynowych, dodając że paliwo dostarczy tam PKN Orlen.