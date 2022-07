Burmistrz wyczyścił pomnik prof. Szyszki. „Nie będzie mojej akceptacji dla wandalizmu”

Nie ma i nie będzie mojej akceptacji dla aktów wandalizmu – powiedział w środę burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Osobiście wyczyścił on pomnik prof. Jana Szyszki, który został oblany farbą olejną. Grupa radnych zaaapelowała o przeniesienie posągu, aby nie był narażony na „kolejne akty wandalizmu”.

W środę po południu w Parku Szubianki w Jarocinie burmistrz miasta Adam Pawlicki, wspólnie z wykonawcą odlewu Michałem Batkiewiczem rozpoczęli akcję czyszczenia z czerwonej farby olejnej 2,5-metrowego pomnika prof. Jana Szyszki. Zrobili to przy użyciu palnika – po wcześniejszym wykonaniu różnych testów okazało się, że była to najlepsza metoda na usunięcie farby.



– Protestuję przeciwko chamstwu, barbarzyństwu i braku szacunku w stosunku do ludzi, których upamiętniamy, którzy walczyli o niepodległość Polski i o to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło – powiedział włodarz Jarocina tuż przed przystąpieniem do prac.



Dodał, że do takich zdarzeń nie powinno dochodzić szczególnie w Jarocinie, gdzie co roku odbywa się festiwal muzyczny. – Na scenie jarocińskiej występują wykonawcy z różną muzyką, o rozmaitych poglądach politycznych i różnej orientacji seksualnej. Śpiewają to, co chcą wyrazić i nikt im w tym nie przeszkadza. Wszystkich tu chętnie widzimy i tolerujemy; dlatego nie ma i nie będzie mojej akceptacji dla aktów wandalizmu – powiedział Pawlicki





Zobacz także: „Zaszczuli prof. Jana Szyszko”. Jacek Liziniewicz o Koalicji Kocham Puszczę

Do parku przybył radny Jerzy Walczak, który odczytał – jak brzmi nagłówek – „apel radnych, którzy nie poparli uchwały w sprawie wzniesienia w Jarocinie pomnika prof. Jan Szyszki”.

– Pomnik został postawiony bez poszanowania prawa, wbrew woli mieszkańców i – w naszym przekonaniu – wyłącznie w politycznym interesie burmistrza, który teraz na siłę próbuje uzasadnić swoją samowolę wymyślanymi na potrzeby całej akcji rzekomymi zasługami prof. Jana Szyszki w Jarocinie – powiedział radny jarociński.



Dodał: „autorzy apelu oczekują, że burmistrz, w porozumieniu z rodziną śp. prof. Jana Szyszko, jak najszybciej ustali miejsce, do którego pomnik mógłby zostać przeniesiony tak, aby jego usytuowanie nie budziło kontrowersji i rzeźba nie była narażona na kolejne akty wandalizmu”.



Grupa radnych – jak wynika z treści apelu – domaga się też wyjaśnień w sprawie działania miejskiego monitoringu. – Jak to możliwe, że monitoring przestał działać dokładnie przez 3 minuty, w których doszło do zniszczenia pomnika, po czym został uruchomiony? – pytał Walczak. W rozmowie z Polską Agencją Prasową radny doprecyzował, że z treścią apelu utożsamia się 7 radnych „z opozycyjnego klubu do ugrupowania burmistrza”. Rada liczy 21 osób.

#wieszwiecej Polub nas

W Jarocinie postawiliśmy pomnik Prof. Jana Szyszko. Ostatnio został zdemolowany przez nieznanych sprawców. Dzisiaj o 15:00 razem z autorem pomnika wyczyszczę go. Nie ma zgody na chuligaństwo! pic.twitter.com/kPD87Vrt8w — Adam Pawlicki (@PawlickiJarocin) July 20, 2022

Walczak powiedział, że ich protest nie dotyczy pomnika, ale legalności jego postawienia. – Burmistrz pominął radę miejską w procesie decyzyjnym. Najpierw powinna być uchwała rady o wyrażeniu zgody na postawienie pomnika w takiej lokalizacji, a dopiero później burmistrz powinien był wystąpić o pozwolenie na budowę. Traktujemy to jako samowolę budowlaną – przekazał jarociński radny.

Pytany, czy gdyby wszystko odbyło się według oczekiwań grupy radnych, to zgodziliby się na pomnik prof. Szyszki odparł: „Nie. Pan Szyszko jest zbyt kontrowersyjną postacią i zbyt mało czasu upłynęło od jego śmierci, żeby już mu pomniki stawiać”





Zniszczenie pomnika prof. Szyszki

Odsłonięcie pomnika w Jarocinie

Efekty działań barbarzyńców, którzy zniszczyli pomnik profesora Jana Szyszko‼️



Brak tolerancji i wiedzy prowadzi do takich aktów wandalizmu.



Sprawca musi ponieść karę! pic.twitter.com/mqH8N4oubH — Edward Siarka (@ESiarka) July 17, 2022

Znajdujący się w Parku Szubianki w wielkopolskim Jarocinie. Zauważył to dyżurny jarocińskiej policji. Do zdarzenia doszło w momencie włamania do systemu miejskiego monitoringu i wyłączenia zasilania na czas popełnienia przestępstwa. Zdaniem burmistrza Adama Pawlickiego, to nie był przypadkowy atak wandalizmu, tylko „celowe, zaplanowane działanie”.Monument został odsłonięty w Jarocinie 27 czerwca. W uroczystości uczestniczyła wdowa po b. ministrze Krystyna Szyszko, która wówczas podziękowała burmistrzowi Pawlickiemu za odwagę, którą – jak mówiła – wykazał się mimo hejtu, jaki płynął pod jego adresem w związku z decyzją o postawieniu pomnika w Jarocinie.

Na uroczystości odsłonięcia pomnika pojawił się działacz Stowarzyszenia Jarociński Ruch Samorządowy, który trzymał transparent z napisem: „Wstyd i hańba. Pawlicki miasto nie jest twoje”. Były też osoby, które wystąpienia zaproszonych gości próbowały zagłuszyć gwizdami. Policjanci wylegitymowali wówczas trzy osoby. Wobec jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu za zakłócanie porządku.



Pierwotnie pomnik miał stanąć w parku zdrojowym w miejscowości Wysowa Zdrój w Małopolsce. Inicjatywa wyszła od Fundacji dla Niepodległej, która zrzesza leśników i zajmuje się upamiętnianiem dziejów polskiej niepodległości i postaci ważnych dla kraju i leśnictwa. Wójt gminy Uście Gorlickie wycofał się z pomysłu, kiedy sprawa wywołała kontrowersje. Zaproponowano więc, by 2,5-metrowy pomnik z brązu postawić w Jarocinie.

#wieszwiecej Polub nas

Jak zapowiedziałem tak zrobiłem! Wyczyściłem zdewastowany przez chuliganów pomnik Prof. Jana Szyszko. Idąc w przyszłość nie możemy zapominać o przeszłości! pic.twitter.com/OnG9ZbRIXT — Adam Pawlicki (@PawlickiJarocin) July 20, 2022

Podano datę pogrzebu śp. Jana Szyszki Pogrzeb zmarłego profesora Jana Szyszki odbędzie się w środę 16 października. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11 w kościele pod... zobacz więcej

Burmistrz Jarocina w rozmowie z PAP przypomniał, że Jan Szyszko utożsamiany jest głównie z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej w lipcu 2017 r. Z tego powodu Komisja Europejska wystąpiła przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazując, że prowadzona wycinka stanowiła poważne zagrożenie integralności obszaru Natura 2000. W kwietniu 2018 r. TSUE orzekł, że wycinka była niezgodna z prawem unijnym.

Według Pawlickiego minister Szyszko podjął bardzo odważną walkę ze szkodnikiem drzew w Puszczy Białowieskiej, „został za to zhejtowany i dzisiaj drzewa w puszczy umierają”. – On wiedział, że wycinka jest jedynym sposobem, żeby obronić puszczę – dodał Pawlicki.





Kim był prof. Szyszko?

źródło: pap

Jan Szyszko zmarł 9 października 2019 r. w wieku 75 lat. Był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych, autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. Zasiadał w sejmie przez cztery kadencje. Od początku lat 90. był działaczem Porozumienia Centrum. Do PiS wstąpił w 2001 roku.W rządzie PiS – najpierw Beaty Szydło, potem w pierwszych dniach, gdy premierem został Mateusz Morawiecki – Szyszko był szefem resortu środowiska (od 16 listopada 2015 roku do 9 stycznia 2018 r.).Formalnie kierował tym ministerstwem trzykrotnie i był pod tym względem rekordzistą. Po raz pierwszy w rządzie Jerzego Buzka (od końca 1997 roku do połowy października 1999); po raz drugi w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (w latach 2005-2007). Jan Szyszko został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej”.