Konferencja delegacji PE. Wiceminister Kaleta: Celem wizyty dyskredytacja Polski

W środę odbyła się konferencja europosłów wizytujących Polskę. – Byłabym przeciwko wypłacie środków – powiedziała jedna z europosłanek. – Tak jak mówiłem wczoraj, delegacja z PE z podpuszczenia opozycji przyjechała szczuć na Polskę – ocenił we wpisie w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

We wtorek po spotkaniu z delegacją wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta komentował wyniki tego spotkania. - Delegacja nie chciała rozmawiać o tym, dlaczego Polska nie dostała nadal pieniędzy z KPO. Wizytę traktujemy jako próbę wykreowania fałszywego wizerunku Polski i politycznej gry większości parlamentarnej w Parlamencie Europejskim – powiedział wiceminister.



Celem wizytacji europosłów był wgląd w dystrybucję środków unijnych, jednak ich konferencja poświęcona była głównie krytykowaniu poziomu praworządności w Polsce.



Do środowej konferencji europosłów odniósł się Kaleta we wpisie, który zamieścił w mediach społecznościowych.

Tak jak mówiłem wczoraj, delegacja z PE z podpuszczenia opozycji przyjechała szczuć na Polskę. Celem jest dyskredytacja naszego kraju, okradzenie funduszy i osadzenie uległego wobec UE rządu.



