Jest nowy zastępca prokuratura generalnego. Nominację odebrał Krzysztof Urbaniak

Prokurator Krzysztof Urbaniak na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry został powołany przez premiera na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego – poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.

Krzysztof Urbaniak urodził się 7 maja 1957 roku. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako prokurator pierwsze kroki stawiał w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie.



Prowadził postępowania dotyczące zbrodni komunistycznych. Doprowadził do prawomocnego skazania za poplecznictwo wysokich rangą funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych w sprawie zabójstwa Stanisława Pyjasa. Postawił w stan oskarżenia byłego funkcjonariusza UBP w sprawie zabójstwa płk. Narcyza Wiatra „Zawojna”, komendanta Armii Krajowej na Małopolskę i Śląsk. Uzyskał również prawomocne skazanie funkcjonariusza SB za zabójstwo Bogdana Włosika w czasie demonstracji „Solidarności” w Nowej Hucie w październiku 1982 r.



W 2000 roku ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński powołał go do służby w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Został członkiem Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, a także członkiem Kolegium Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.



W lipcu 2004 roku został szefem Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze. Następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie. W grudniu 2005 roku mianowany został zastępcą prokuratora okręgowego w Krakowie, wykonując nadzór nad Wydziałem Śledczym oraz do Spraw Przestępczości Gospodarczej.



W styczniu 2009 roku został mu nadany tytuł prokuratora prokuratury apelacyjnej. W okresie tym służbę pełnił w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, a następnie w Rzeszowie.



W ustaleniu wybitnych zasług dla wymiaru sprawiedliwości oraz umacniania zasad demokratycznego państwa prawa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył go w styczniu 2009 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wniosek taki złożyli działacze opozycji politycznej z lat 80.

W ostatnich latach pełnił funkcję naczelnika Wydziału Sądowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie zajmował się między innymi nadzorem nad sprawami dotyczącymi tzw. dzikiej reprywatyzacji.W maju 2022 roku w uznaniu kilkudziesięcioletniej służby w prokuraturze uzyskał tytuł Prokuratora Krajowego.