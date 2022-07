„Nazywam się Robert, jestem z Polski, mieszkam w Barcelonie”. Prezentacja „Lewego”

Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Barcelony. Do uroczystości z udziałem prezydenta klubu Joana Laporty doszło w Miami, gdzie wicemistrzowie Hiszpanii przebywają na przedsezonowym tournee. – Nazywam się Robert, jestem z Polski, mieszkam w Barcelonie – powiedział z uśmiechem po katalońsku kapitan reprezentacji Polski.

W poniedziałek Lewandowski przeszedł testy medyczne i wziął udział w pierwszym treningu z nowym zespołem. We wtorek oficjalnie ogłoszono podpisanie czteroletniego kontraktu. Ostatecznie prezentacja blisko 34-letniego napastnika odbyła się w środę. – Nazywam się Robert, jestem z Polski, mieszkam w Barcelonie – powiedział z uśmiechem po katalońsku kapitan reprezentacji Polski.



Później już po angielsku, Lewandowski dodał, że „dołączenie do takiego klubu wymagało wiele pracy”.



We wtorek „Lewy” oglądał z trybun sparing wygrany 6:0 z Interem Miami. – Widziałem ogromny potencjał zespołu. Barcelona to drużyna z wielką historią, teraz razem chcemy pisać jej nowe rozdziały – zadeklarował polski piłkarz.



Pytany o wyzwania, Lewandowski odparł, że „chce strzelać gole”. – Jeśli ja trafiam do siatki, to zespół może wygrać mecze. W futbolu trzeba być nienasyconym, a ja zawsze jestem nienasycony – zakończył.