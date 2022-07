Jechał na rowerze zygzakiem, odmówił badania alkomatem. Teraz Sterczewski unika kary

W środę sejmowa Komisji Etyki Poselskiej miała rozpatrzyć wniosek o ukaranie posła KO Franciszka Sterczewskiego w związku ze zdarzeniem z czerwca. Wówczas parlamentarzysta został zatrzymany w Poznaniu do kontroli podczas jazdy na rowerze środkiem drogi. W nagraniu, które opublikowaliśmy, Sterczewski odmówił badania alkomatem, choć policjanci czuli od niego woń alkoholu. Poseł nie stawił się na posiedzeniu komisji. – Zostało mu wysłane ponowne zaproszenie. Jeśli znów się nie stawi, sprawa zostanie rozstrzygnięta zaocznie – poinformował w rozmowie z polskatimes.pl Jacek Świat, poseł PiS i członek komisji.

Franciszek Sterczewski został zatrzymany w nocy z 27 na 28 czerwca na jednej z ulic Poznania przez patrol policji - ustalił portal tvp.info. Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziła jazda rowerem bez oświetlenia i całą szerokością pasa. Po wylegitymowaniu okazało się, że mają do czynienia z parlamentarzystą; czuć było też woń alkoholu. Polityk odmówił jednak badania alkomatem, zasłaniając się legitymacją poselską.



Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.



6 lipca wniosek o ukaranie Sterczewskiego skierował od Komisji Etyki Poselskiej poseł PiS Krzysztof Sobolewski.



„W związku z rażącym naruszeniem zasad etyki poselskiej przez posła Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni – Franciszka Sterczewskiego, zwracam się do Komisji o podjęcie regulaminowych działań, które doprowadzą do właściwej oceny zachowania pana posła” – czytamy w dokumencie.



Komisja Etyki Poselskiej nie mogła się jednak zająć sprawą, bo Sterczewski nie pojawił się na posiedzeniu. Poseł był jednak aktywny w mediach społecznościowych, podając dalej wpisy na Twitterze o fotowoltaice i wycince drzew w Ustroniu Morskim.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: sejm.gov.pl

– Posłowi Sterczewskiemu Zostało wysłane ponowne zaproszenie. Jeśli znów się nie stawi, sprawa zostanie rozstrzygnięta zaocznie – poinformował w rozmowie z polskatimes.pl Jacek Świat, poseł PiS i członek komisji.