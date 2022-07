Koniec kadencji Rady Mediów Narodowych. Spotkanie z marszałek Sejmu

To było spotkanie kurtuazyjne, miły gest ze strony pani marszałek, żeby spotkać się z całą Radą Mediów Narodowych i podziękować jej członkom za pracę na rzecz mediów publicznych – powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański po zamkniętym spotkaniu z marszałek Sejmu Elżbietą Witek.

Przypomniał, że „to była sześcioletnia praca”. – Wymieniliśmy również w bardzo sympatycznej atmosferze uwagi na temat współpracy z Sejmem, na temat w ogóle funkcjonowania Rady – zaznaczył.



Pytany, jak ocenia mijającą kadencję Rady Mediów Narodowych, Czabański podkreślił, że „ocenia bardzo dobrze te sześć lat, jeśli chodzi o media publiczne”. – Nieważna jest tutaj kadencja Rady Mediów Narodowych, tylko ważne jest to, że przez te lata media publiczne, m.in. dzięki działaniom Rady Mediów Narodowych, niesłychanie się wzmocniły finansowo – wyjaśnił. Dodał, że „zbudowano fundament finansowy pod rozwój tych mediów, nastąpił odwrót od niszczenia tych mediów, które do 2015 r. były osłabiane, a wręcz nieraz odnosiło się wrażenie, że intencją jest likwidacja mediów publicznych”. – Ten trend został odwrócony przez tych ostatnie sześć lat, te media się rozwinęły – ocenił.



– Zachęcam każdego, żeby codziennie spojrzał na portal Polskiego Radia i zobaczył, jakie oferty są danego dnia dla słuchaczy. To jest niebywałe bogactwo, głównie w sferze kulturalnej, ale również w sferze informacji, historii, tradycji, obyczajów, sportu – wszystkiego tego, co ludzi bardzo interesuje – przekonywał Czabański. – W mediach komercyjnych, jeżeli cokolwiek można uświadczyć z tych tematów, to w bardzo minimalnym wymiarze – ocenił. Jego zdaniem, „to jest największy sukces z tych ostatnich lat”. – Myślę, że to jest również jakaś zasługa i jakiś sukces w tym Rady Mediów Narodowych – zaznaczył.

Przyszłość Rady Mediów Narodowych

Zapytany o plany na przyszłość, Czabański odpowiedział, że „to jest pytanie do Rady Mediów Narodowych, która zostanie dopiero ukształtowana”. – W piątek będą wybory przez Sejm trojga członków Rady Mediów Narodowych. Zobaczymy, czy ten wybór nastąpi, różnie bywa z wyborami w Sejmie, więc dopóki się nie dokona, nie mówmy jeszcze o tym zastrzegł. – Pan prezydent mianuje dwóch członków Rady lub w zależności od interpretacji prawnej jednego, a jeden – być może – będzie kontynuował swoją kadencję. To też należy do decyzji pana prezydenta – zauważył. – Dopiero, jak to wszystko się stanie i będzie ukształtowany nowy skład Rady Mediów Narodowych, to myślę, że wtedy można tę nową radę pytać o jej plany. My nie będziemy im planować zadań – wyjaśnił.Posłanka PiS oraz członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka powiedziała PAP, że „warto dodać, że Polska Agencja Prasowa też jest medium narodowym i przez tych sześć lat bardzo wiele dobrego się zdarzyło w PAP”. – Myślę tutaj o specjalistycznych serwisach, które PAP uruchomiła, ofercie dla małych lokalnych mediów, które bardzo ożywiły prasę lokalną. To jest ogromna zasługa Polskiej Agencji Prasowej – podkreśliła.– Myślę też o uruchomionych serwisach zarówno w języku ukraińskim, jak i rosyjskim. To ma ogromne znaczenie, bo cały rosyjskojęzyczny świat może otrzymywać wreszcie niezależną i rzetelną informację - powiedziała. – Jak wiemy, już to wywołało irytację Putina i irytację Kremla i na terenie Rosji te serwisy Polskiej Agencji Prasowej są blokowane, tak jak wszystkie niezależne i rzetelnie informujące serwisy o wojnie na Ukrainie – przypomniała. Jak oceniła, „to pokazuje wymiar realizacji misji publicznej, która jest wspólna z wymiarem polskiej racji stanu”.

Kto ustala skład Rady?

Kadencja obecnej RMN mija 22 lipca 2022 roku.Lichocka i Czabański są członkami obecnej RMN. W skład kończącej kadencję rady wchodzą też Juliusz Braun, Elżbieta Kruk i Robert Kwiatkowski.Rada została powołana ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych. Powołuje ona i odwołuje zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. Kadencja rady trwa 6 lat. W skład RMN wchodzi pięć osób - trzy wybrane przez Sejm i dwie powołane przez prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne.Kandydatury na członków RMN wybieranych przez Sejm mogą być zgłaszane przez marszałka izby albo grupę co najmniej 35 posłów.