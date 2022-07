Pożary w Hiszpanii. Mieszkańcy ratują konie [WIDEO]

Mieszkańcy hiszpańskiej gminy Sant Fruitós de Bages zabrali w bezpieczne miejsce co najmniej tuzin koni i kucyków w poniedziałek, by uchronić zwierzęta przed wielkim pożarem w okolicy Barcelony. Ogień skłonił władze do wydania zaleceń ewakuacji dla kilku okolicznych miasteczek.

W gminie Sant Fruitós de Bages sąsiedzi przeprowadzili w poniedziałek zwierzęta z pól i farm do pobliskich schronisk, by uchronić je przed ogniem. Z powodu gęstego dymu i złej jakości powietrza regionalne władze poprosiły mieszkańców Sant Fruitós de Bages i czterech innych gmin o pozostanie w budynkach.



Pożar wybuchł w niedzielę w gminie El Pont de Vilomara, 50 kilometrów na północny zachód od Barcelony. Ogień szybko się rozprzestrzeniał na dotkniętych suszą wzgórzach. Pożar wzmagał się przez wiatry i wysokie temperatury. W ciągu pierwszych sześciu godzin spalił ponad 1000 hektarów. W poniedziałek wieczorem katalońskie służby podały, że sytuacja została w dużej mierze opanowana, a zniszczeniu uległo 1700 hektarów. Co najmniej 20 nieruchomości zostało poważnie uszkodzonych.





Upały i pożary w Hiszpanii

W środę po krótkiej przerwie do Hiszpanii powróciła fala ekstremalnych upałów – w Andaluzji na południu kraju temperatura ma wynieść około 40 st. C., w Kordobie – nawet 42 st. W niemal połowie kraju obowiązuje alert pogodowy. Wskutek upałów przez osiem dni zmarło 679 osób.

Zobacz także: Strażacy z Portugalii i Hiszpanii walczą we wtorek z 30 dużymi pożarami lasów i łąk

źródło: EBU, PAP

W pięciu południowych prowincjach kraju obowiązuje pomarańczowy alert ostrzegający przed temperaturami powyżej 40 st. W kolejnych 19 z ogółem 50 hiszpańskich prowincji wprowadzono alert żółty, ostrzegający przed temperaturą od 36 do 39 st.Upały przyczyniły się do licznych pożarów w całym kraju. Do tej pory ogień strawił co najmniej 60 tys. ha lasów i łąk, w tym 20 tys. ha w Galicji na północnym zachodzie kraju oraz ponad 20 tys. w Kastylii i Leon na północy – poinformował rząd w Madrycie, powołując się na wstępne dane.